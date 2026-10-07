Tasco chào bán trái phiếu chuyển đổi huy động gần 3.561 tỷ đồng

CTCP Tasco (HNX: HUT) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án phân phối trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2026 và các nội dung liên quan.

Theo phương án, Tasco dự kiến chào bán hơn 35,6 triệu trái phiếu mã HUT426001 cho cổ đông hiện hữu. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền.

Tỉ lệ thực hiện quyền mua là 30:1, tức cổ đông sở hữu 30 cổ phiếu HUT được quyền mua một trái phiếu. Giá phát hành là 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó Tasco dự kiến huy động gần 3.561 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền là 15/10/2026. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu từ ngày 20/10 đến 9/11/2026. Quyền mua được chuyển nhượng một lần trong khoảng thời gian từ ngày 20/10 đến 4/11/2026.

Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi của TASCO (Ảnh: TASCO).

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, kỳ tính lãi kéo dài 6 tháng. Trong hai kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định ở mức 10%/năm. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng 3,5%/năm.

Trái phiếu được chuyển đổi theo tỉ lệ 1:10, tức mỗi trái phiếu có thể chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông. Giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu, việc chuyển đổi dự kiến thực hiện thành 5 đợt.

Nếu toàn bộ trái phiếu được chuyển đổi, Tasco có thể phát hành thêm hơn 356 triệu cổ phiếu HUT. Theo phương án được công bố, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ khoảng 10.680 tỷ đồng lên 14.240 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động được Tasco dự kiến phân bổ cho các hoạt động đầu tư, góp vốn vào công ty con và các chương trình, dự án. Trong đó, 1.360 tỷ đồng dự kiến rót vào Tasco Land, 1.200 tỷ đồng vào Tasco Investment, 500 tỷ đồng cho dự án mở rộng cao tốc Tp.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận và gần 501 tỷ đồng cho dự án Legacy Lakeside tại Phú Thọ.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Tasco ở mức hơn 54.698 tỷ đồng. Nợ phải trả đạt gần 36.977 tỷ đồng, tăng gần 8% so với đầu năm và chiếm hơn 67% tổng nguồn vốn. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 1,91 lần lên 2,04 lần.

Trong đó, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của Tasco đạt khoảng 23.730 tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn ở mức 11.283 tỷ đồng, tăng 16,4%, còn nợ dài hạn đạt 12.447 tỷ đồng, tăng 1,8%.

Xét theo cơ cấu, các khoản vay ngân hàng chiếm phần lớn dư nợ của Tasco, với tổng dư nợ ngắn hạn và dài hạn hơn 19.400 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng có khoảng 2.055 tỷ đồng trái phiếu theo mệnh giá, trong đó 550 tỷ đồng được phân loại vào khoản nợ đến hạn trả trong 12 tháng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Tasco ghi nhận doanh thu khoảng 21.944 tỷ đồng, tăng gần 43% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 402 tỷ đồng, tăng khoảng 136%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 324 tỷ đồng, tăng hơn 184%.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện gần 40% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế cả năm 2026.