Theo đó, ngày 2/10/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận số 469/GCN-UBCK cho Tasco đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng. Đến ngày 5/10, Hội đồng quản trị Tasco thông qua kế hoạch phân phối lô trái phiếu này và các công việc liên quan.

Lô trái phiếu có mã HUT426001, thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Tasco dự kiến phát hành 35.609.519 trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá hơn 3.560,95 tỷ đồng.

Tasco chào bán hơn 35,6 triệu trái phiếu chuyển đổi, huy động 3.560 tỷ đồng.

Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền. Theo phương án được thông qua, tỷ lệ thực hiện quyền là 30:1, tức cổ đông sở hữu 30 cổ phiếu HUT sẽ được hưởng một quyền mua và mỗi quyền được mua một trái phiếu với giá phát hành 100.000 đồng.

Tasco cho biết, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền là 15/10/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua kéo dài từ ngày 20/10 đến ngày 4/11/2026. Mỗi quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần.

Trong khi đó, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua trái phiếu dự kiến từ ngày 20/10 đến ngày 9/11/2026. Trường hợp phát sinh trái phiếu lẻ hoặc số trái phiếu không được phân phối hết sau thời hạn chào bán cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị Tasco sẽ tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện dành cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án, số lượng trái phiếu phân phối cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Chẳng hạn, cổ đông sở hữu 152 cổ phiếu HUT sẽ được hưởng 5 quyền mua sau khi làm tròn, tương ứng được mua 5 trái phiếu.

Việc phát hành lô trái phiếu chuyển đổi này đã được Đại hội đồng cổ đông Tasco thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2026. Thời gian phân phối trái phiếu thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

Đáng chú ý, trái phiếu được chào bán là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Do đó, bên cạnh việc bổ sung nguồn vốn cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện tại, phương án phát hành cũng có khả năng làm thay đổi cơ cấu vốn chủ sở hữu của Tasco trong tương lai nếu trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi theo các điều kiện của phương án phát hành.

Tasco hiện có vốn điều lệ hơn 10.682 tỷ đồng.

Tasco hiện có vốn điều lệ hơn 10.682 tỷ đồng. Với giá trị chào bán theo mệnh giá hơn 3.560 tỷ đồng, quy mô lô trái phiếu tương đương khoảng một phần ba vốn điều lệ hiện tại của doanh nghiệp.

Công ty giao người đại diện theo pháp luật và các cá nhân được ủy quyền thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông, triển khai kế hoạch phân phối, ký kết tài liệu và thực hiện các công việc liên quan. Hội đồng quản trị cũng được ủy quyền điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và lịch thực hiện quyền trong trường hợp có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền hoặc cần thiết để phù hợp quy định pháp luật.

Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam là tổ chức tư vấn phát hành cho đợt chào bán này.