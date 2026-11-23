Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Tasco ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.430,6 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 137,8 tỷ đồng, giảm 71,7%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 32,8 tỷ đồng, giảm 89,2%.

Dù lợi nhuận gộp tăng 75,1%, lên 1.677,4 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lại giảm 69,3%, còn 174,4 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là chi phí tài chính tăng lên 562,4 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Riêng chi phí đi vay đạt 542,7 tỷ đồng, tăng hơn 201%.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng từ 391,3 tỷ đồng lên 717,9 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 383,5 tỷ đồng lên 538,9 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính giảm gần một nửa, còn 308,1 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý III đạt 185,4 tỷ đồng, giảm 69,8% so với cùng kỳ.

Tasco ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2026 giảm 25,4%, trong khi dư nợ vay và nợ thuê tài chính vượt 23.560 tỷ đồng.

Doanh thu tăng hơn 33%, lợi nhuận vẫn đi xuống

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Tasco ghi nhận doanh thu thuần đạt 32.621,4 tỷ đồng, tăng 33,1%; lợi nhuận gộp đạt 4.205,1 tỷ đồng, tăng 73,5% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính cũng tăng 27,2%, lên 1.256,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng 134%, lên 1.522,4 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí đi vay đạt 1.474 tỷ đồng, gấp khoảng 2,5 lần cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng 92,3%, lên 1.829,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 49,8%, lên 1.595,7 tỷ đồng.

Do áp lực chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 27,9%, còn 523,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 585,6 tỷ đồng, giảm 25,4%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 448,3 tỷ đồng, giảm 25,4%. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 63,3%, còn 123,8 tỷ đồng.

Như vậy, dù doanh thu thuần tăng hơn 8.119 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Tasco vẫn giảm khoảng 152,8 tỷ đồng so với cùng kỳ. Diễn biến này cho thấy tăng trưởng doanh thu chưa chuyển hóa tương ứng thành lợi nhuận trong bối cảnh chi phí tài chính và chi phí hoạt động gia tăng.

Dư nợ vay và nợ thuê tài chính vượt 23.560 tỷ đồng

Áp lực chi phí lãi vay diễn ra trong bối cảnh Tasco duy trì quy mô vay nợ lớn. Tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính đạt 23.560,2 tỷ đồng, tăng khoảng 1.638,4 tỷ đồng, tương đương 7,5% so với đầu năm.

Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn đạt 10.869,7 tỷ đồng, tăng từ 9.694,4 tỷ đồng đầu kỳ. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 12.690,5 tỷ đồng, so với mức 12.227,3 tỷ đồng đầu năm.

Xét theo cơ cấu, vay ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ. Cụ thể, vay ngắn hạn ngân hàng đạt khoảng 9.765,4 tỷ đồng, vay dài hạn ngân hàng đạt 9.729,8 tỷ đồng. Ngoài ra, Tasco còn ghi nhận dư nợ trái phiếu khoảng 1.471,3 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp phát sinh hơn 26.616 tỷ đồng vay mới và chi gần 24.977 tỷ đồng để trả nợ gốc vay. Riêng chi phí đi vay trong kỳ lên tới gần 1.474 tỷ đồng, trong đó quý III ghi nhận 542,7 tỷ đồng.

Hàng tồn kho hơn 6.400 tỷ đồng, chi phí xây dựng dở dang còn 2.216 tỷ đồng

Bên cạnh các khoản vay, hàng tồn kho cũng là chỉ tiêu đáng chú ý trong cơ cấu tài sản của Tasco. Tại ngày 30/9/2026, giá trị hàng tồn kho theo giá gốc đạt 6.473,7 tỷ đồng, tăng khoảng 8,4% so với đầu năm. Sau khi trích lập dự phòng 24,6 tỷ đồng, giá trị hàng tồn kho còn khoảng 6.449,1 tỷ đồng.

Trong cơ cấu hàng tồn kho, hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn nhất với 3.275,7 tỷ đồng; nguyên vật liệu đạt 1.060,8 tỷ đồng; chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang đạt 877,3 tỷ đồng và thành phẩm đạt 662 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong khoản chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, dự án Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ chiếm 586 tỷ đồng, hệ thống showroom ghi nhận 38,3 tỷ đồng, dự án Khu nhà ở Tam Bình - Hiệp Bình Phước đạt 41,3 tỷ đồng, dự án điện mặt trời là 28,5 tỷ đồng và các dự án khác chiếm 211,6 tỷ đồng.

Ngoài hàng tồn kho, Tasco còn ghi nhận 448,7 tỷ đồng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn tại cuối kỳ, tăng nhẹ so với mức 437,5 tỷ đồng đầu năm. Khoản mục này bao gồm chi phí tại các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở sinh thái và những dự án khác.

Đáng chú ý, phần thuyết minh về dự án khu đô thị mới có đề cập đến tranh chấp giữa Tasco và Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD). Theo bản án số 108/KDTM-PT ngày 30/6/2022 của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, HUD phải bàn giao cho Tasco phần diện tích đất còn thiếu 12.870 m² tại dự án, đồng thời hoán đổi phần diện tích chênh lệch do điều chỉnh quy hoạch tại một số lô đất theo các cam kết trước đó.

Ở khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang, Tasco ghi nhận 2.216,6 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, giảm khoảng 9,7% so với đầu năm. Trong đó, dự án Mercure Sơn Trà, Đà Nẵng chiếm 506,8 tỷ đồng; dự án nhà máy CKD đạt 382,8 tỷ đồng; dự án 104 Phổ Quang ghi nhận 267,4 tỷ đồng. Các dự án khác chiếm khoảng 1.035 tỷ đồng.