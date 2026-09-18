Tasco Auto đầu tư mua lại cổ phần tại Vĩnh Phát Motors

Công ty cổ phần Tasco Auto - đơn vị thành viên của Tasco đã hoàn thiện giao dịch mua lại cổ phần của Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors (VM Motors), nhằm phát triển năng lực sản xuất, lắp ráp các dòng xe thương mại, xe tải, xe van, xe chuyên dùng, tập trung 100% cho xe thuần điện và năng lượng mới.

VM Motors được thành lập vào năm 2015. VM Motors sở hữu nhà máy tại Lô G1, đường số 9, Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô Tp. Hồ Chí Minh, khai trương năm 2017.

Khu vực hàn cabin với hệ thống đồ gá chuyển giao từ Qingling Isuzu.

Doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ từ Tập đoàn Isuzu Qingling từ năm 2015 và lắp ráp xe tải từ linh kiện CKD đồng bộ, được áp dụng chính sách bảo hành theo tiêu chuẩn Isuzu. Tasco kỳ vọng sẽ đóng góp nguồn lực phát triển thị trường cùng hệ sinh thái phân phối, dịch vụ hậu mãi, hạ tầng, bảo hiểm và tài chính.

Trong giai đoạn tiếp theo, Tasco Auto và VM Motors dự kiến tập trung vào nâng cấp năng lực lắp ráp và kiểm định cho xe điện, bao gồm hệ thống pin, truyền động điện, an toàn điện cao áp và đào tạo kỹ thuật viên, hướng tới lô sản phẩm đầu tiên trong năm 2027. Nghiên cứu hợp tác phát triển thương hiệu riêng cho dòng xe thương mại năng lượng mới.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Tasco (HNX: HUT), tại ngày 31/12/2025, Tasco Auto là công ty con trực tiếp của Tasco, với tỉ lệ sở hữu và quyền biểu quyết ở mức 94,87%. Tasco Auto được thành lập vào tháng 10/2021, hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng giao thông và dịch vụ di chuyển.

Tasco Auto tham gia hoạt động phân phối ô tô thông qua các công ty con, trong đó có Savico (HOSE: SVC) - doanh nghiệp vận hành mạng lưới đại lý phân phối nhiều thương hiệu ô tô. Bên cạnh đó, Tasco Auto còn có các đơn vị phụ trách nhập khẩu và phân phối các thương hiệu Volvo, Lynk & Co và Geely.