Tập Yoga đều đặn mang lại lợi ích cho thể chất và tinh thần

Sau ca cấy máy tạo nhịp 3 buồng kéo dài chưa đầy một giờ, bệnh nhân 78 tuổi người Hong Kong từng suy tim nặng, phải truyền thuốc cấp cứu, đã có thể tự đi lại sau một tuần, tình trạng phù chân và gan to cải thiện rõ rệt.