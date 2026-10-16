Tập Yoga đều đặn mang lại lợi ích cho thể chất và tinh thần
Để đạt hiệu quả, mang lại lợi ích cho thể chất và tinh thần, người tập Yoga cần duy trì thói quen luyện tập phù hợp và chú ý các nguyên tắc an toàn.
Tập yoga đều đặn giúp cơ thể dẻo dai, linh hoạt hơn, cải thiện tư thế, khả năng giữ thăng bằng, đồng thời hỗ trợ giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và kiểm soát cân nặng.
Để đạt hiệu quả, người tập cần duy trì thói quen luyện tập phù hợp và chú ý các nguyên tắc an toàn./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tap-yoga-deu-dan-mang-lai-loi-ich-cho-the-chat-va-tinh-than-post1142384.vnp