Tập trung xử lý những tồn tại về đất đai, trật tự xây dựng tại Sơn Trà theo các kết luận thanh tra kiểm toán

Các đại biểu tham dự buổi hội nghị tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm tại địa phương.

Đối với 7.413 m² đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất không đúng đối tượng, phường phối hợp các bên liên quan thống nhất việc ký biên bản bàn giao đất. Đối với 4.700 m² đất thuê có thu tiền và 300 m² đất ở, địa phương tiếp tục phối hợp cơ quan chuyên môn triển khai thủ tục theo kế hoạch. Đối với công trình xây dựng sai nội dung giấy phép tại thửa đất số 22, tờ bản đồ số 11 trên đường Nguyễn Đình Hoàn với tổng diện tích vi phạm 25.344 m², UBND phường tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phương án để tổ chức cưỡng chế theo quy định. Các trường hợp lấn chiếm, vi phạm tại khu vực Suối Đá, Trạm Rada 545 - Vùng 3 Hải quân, đèo Bãi Bắc và những vụ việc khiếu kiện đất đai phức tạp cũng được tập trung xử lý.