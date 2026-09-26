Tập trung xử lý những tồn tại về đất đai, trật tự xây dựng tại Sơn Trà theo các kết luận thanh tra kiểm toán
Ngày 25-9, Đảng ủy phường Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tổ chức hội nghị nhằm đánh giá tình hình công tác 9 tháng đầu năm 2026. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong thời gian qua, thực hiện kết luận thanh tra, địa phương đã rà soát quy hoạch 3 loại rừng tại dự án Khu biệt thự Suối Đá - Lô L09, xác định 0,7 ha rừng trồng thuộc quy hoạch rừng sản xuất và 0,53 ha nằm ngoài quy hoạch.
Đối với 7.413 m² đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất không đúng đối tượng, phường phối hợp các bên liên quan thống nhất việc ký biên bản bàn giao đất. Đối với 4.700 m² đất thuê có thu tiền và 300 m² đất ở, địa phương tiếp tục phối hợp cơ quan chuyên môn triển khai thủ tục theo kế hoạch. Đối với công trình xây dựng sai nội dung giấy phép tại thửa đất số 22, tờ bản đồ số 11 trên đường Nguyễn Đình Hoàn với tổng diện tích vi phạm 25.344 m², UBND phường tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phương án để tổ chức cưỡng chế theo quy định. Các trường hợp lấn chiếm, vi phạm tại khu vực Suối Đá, Trạm Rada 545 - Vùng 3 Hải quân, đèo Bãi Bắc và những vụ việc khiếu kiện đất đai phức tạp cũng được tập trung xử lý.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tap-trung-xu-ly-nhung-ton-tai-ve-dat-dai-trat-tu-xay-dung-tai-son-tra-theo-cac-ket-luan-thanh-tra-kiem-toan-post358501.html