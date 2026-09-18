Tập trung xử lý những tồn đọng trong quản lý đất đai

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí Mai Thị Thúy Nga và Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, thời gian qua, các Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã tổ chức hoạt động khảo sát tại các địa phương, đơn vị liên quan.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, tại Hội nghị, Đoàn giám sát cùng đại diện các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ những nội dung còn vướng mắc, bất cập hoặc chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý đất đai sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại diện các sở, ngành phát biểu tại Hội nghị.

Các nội dung được tập trung làm rõ gồm: thực trạng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục những tồn đọng trong xác định mục đích sử dụng đất, điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý nhà nước về đất đai đối với các nông, lâm trường đã giải thể hoặc sắp xếp lại; tình trạng chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng tiến độ tại một số dự án khu dân cư, khu đô thị và dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Đại diện các cơ quan Tài chính, Thuế cũng trao đổi về việc tiếp nhận, bàn giao, sắp xếp, quản lý tài sản nhà, đất sau sắp xếp đơn vị hành chính; giải pháp ngăn ngừa tình trạng lãng phí, xuống cấp tài sản công chưa sử dụng hoặc để trống kéo dài.

Hội nghị đồng thời làm rõ số trường hợp phát sinh tiền chậm nộp thuế do nguyên nhân từ việc chậm xử lý, cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước, số tiền liên quan và kết quả xử lý; đánh giá công tác quản lý nguồn thu từ đất đai trên địa bàn từ ngày 1/7/2025 đến nay.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Lộc cho rằng từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều nhiệm vụ liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai có sự thay đổi, điều chuyển. Công tác quản lý đất đai trên địa bàn vẫn ghi nhận nhiều kết quả quan trọng.

Đánh giá cao các ý kiến trao đổi tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Lộc khẳng định đây là những thông tin quan trọng để Đoàn giám sát tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

Đối với những tồn tại, hạn chế được chỉ ra, đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, xây dựng giải pháp và tập trung khắc phục. Những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh cần kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ.