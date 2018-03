Tập trung xử lý những nguy cơ tiềm ẩn TNGT

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đối với công tác đảm bảo TTATGT trong Quý II.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo TTATGT Quý I năm 2018.

TNGT diễn biến phức tạp trở lại

Sáng nay (30/3), đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo TTATGT Quý I năm 2018.

Đánh giá về tình hình TTATGT, đồng chí Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong Quý I năm nay, công tác đảm bảo TTATGT đã được triển khai rất quyết liệt với những giải pháp đồng bộ. Đặc biệt, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng rất quan tâm và chỉ đạo sát sao.

Cùng với đó là sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia và sự triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời của các Bộ, ngành, địa phương, đã sớm xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động cao điểm bảo đảm TTATGT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội xuân 2018.

“Tuy nhiên, TNGT vẫn đang diễn biến phức tạp so với Quý I năm 2017. Trong Quý I số vụ, số người bị thương tiếp tục giảm nhưng số người tử vong do TNGT tăng 1,66%”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho hay.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Ts. Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong Quý I, tình hình TTATGT trên địa bàn cả nước tiếp tục có chuyển biến tích cực, giao thông trong các đô thị lớn và trên các quốc lộ trọng điểm tiếp tục được duy trì ổn định. Công tác vận tải trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất được đảm bảo tốt, năng lực vận chuyển và chất lượng dịch vụ được nâng cao.

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, tính từ ngày 16/12/2017 đến 15/03/2018, toàn quốc đã xảy ra 4.674 vụ TNGT, làm chết 2.149 người, bị thương 3.627 người. So với Quý I năm 2017, số vụ TNGT giảm 139 vụ (giảm 2,89%), số người chết tăng 35 người (tăng 1,66%), số người bị thương giảm 208 người (giảm 5,42%).

Trong Quý I, có 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, 11 địa phương giảm trên 30% số người chết là: An Giang, Thái Nguyên, Kon Tum, Lai Châu, Vĩnh Phúc, Bình Phước, Lào Cai, Phú Yên, Yên Bái, Bắc Ninh, Hải Phòng. Đặc biệt, 3 tỉnh gồm An Giang, Thái Nguyên, Kon Tum giảm trên 40% số người chết do TNGT.

Ts. Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia báo cáo tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, vẫn còn 27 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2017, trong đó 14 tỉnh tăng trên 40% là: Cà Mau, Tây Ninh, Cao Bằng, Hậu Giang, Hà Giang, Hải Dương, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Long An, Quảng Nam, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Quảng Trị, Gia Lai. Trong đó, có 3 tỉnh có số người chết tăng từ 150% trở lên là:Cà Mau, Tây Ninh và Cao Bằng.

Tình trạng ùn tắc giao thông vẫn xảy ra, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán tại các thành phố lớn do phương tiện giao thông tăng đột biến và nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Trong 3 tháng đầu năm đã xảy ra 23 vụ ùn tắc giao thông kéo dài, tăng 8 vụ (53,33%) so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó có 17 vụ ùn tắc do TNGT (73,91%); 4 vụ do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến (17,39%); 1 vụ do tài xế qua trạm thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ BOT dừng lại phản ứng tại trạm thu giá gây ùn tắc giao thông (4,35%); 1 vụ do ảnh hưởng của thời tiết, mưa lớn gây sạt lở gây trở ngại giao thông (4,35%).

Khẩn trương xử lý nguy cơ tiềm ẩn

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận nỗ lực trong công tác đảm bảo TTATGT. Bên cạnh đó, trước tình hình TNGT vẫn còn diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: “Những nguyên nhân gây ra TNGT đều đã thấy rõ, vậy thì phải tập trung khắc phục một cách có hiệu quả. Đây là lương tâm, trách nhiệm của người đứng đầu, người có trách nhiệm”.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, các cơ quan, đơn vị phải triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT trong Quý II với một số nội dung được nhấn mạnh.

Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chỉ đạo công tác bảo đảm TTATGT trong Quý II.

Cụ thể, Ủy ban ATGT Quốc gia khẩn trương ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn trong năm 2018 và Chỉ thị của Thủ tướng về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức về việc thực hiện “đã uống rượu bia, không lái xe” và đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, Ủy ban ATGT Quốc gia cần tập trung nghiên cứu những nội dung lớn mà Chính phủ chỉ đạo về việc giảm tải hạ tầng các đô thị lớn, chỉnh trang đô thị và đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nội đô. Đồng thời phát triển đô thị vệ tinh, kết nối hạ tầng, giảm tải cho nội đô, bố trí lại lực lượng dân cư và lao động; ứng dụng công nghệ thông minh trong điều hành giao thông; nghiên cứu xây dựng các chế tài xử lý đủ mạnh, nghiêm khắc để hạn chế TNGT;….

Đối với Bộ GTVT, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các dự án xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông; Quản lý và sử dụng có hiệu quả Quỹ bảo trì đường bộ, ưu tiên xử lý các “điểm đen”, điểm tiềm ấn TNGT trên các đường đèo dốc nguy hiểm, các điểm giao cắt giữa đường bộ - đường sắt, khắc phục tình trạng cầu hẹp hơn đường trên các tuyến quốc lộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ lắp đặt, vận hành các trạm kiểm tra tải trọng xe cố định và hệ thống thiết bị thu phí không dừng tại các trạm thu giá, ưu tiên các trạm trên Quốc lộ 1 và địa bàn lân cận Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải, nhất là kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hình thức vận tải theo hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô, xây dựng phần mềm quản lý ô tô kinh doanh vận tải và ứng dụng internet và điện thoại thông minh.

Đối với Bộ Công an, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu lực lượng chức năng ưu tiên xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến cao tốc, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện; phối hợp với ngành GTVT tập trung thực hiện nhiệm vụ trong công tác phân luồng, điều tiết giao thông, xử lý ùn tắc giao thông;….

Trong Quý II, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục chú trọng công tác bảo đảm TTATGT, nhất là đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung siết chặt quản lý kinh doanh vận tải, bảo vệ hành lang giao thông; xử lý “điểm đen” về TNGT; chú trọng cải thiện hạ tầng, môi trường giao thông.

