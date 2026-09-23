Tập trung xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy

Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND phường Phạm Ngũ Lão (cũ) tại phường Lê Thanh Nghị đã được một cá nhân thuê ngắn hạn.

Theo đó, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch hành động số 281/KH-UBND ngày 22/7/2026. Kế hoạch được xây dựng nhằm triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được thành phố triển khai đó là hoàn thành kiểm kê, phân loại và xử lý tài sản công.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng Nguyễn Ngọc Tú, đến hết ngày 18/9, thành phố đã hoàn thành, xử lý 995/995 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Cụ thể, thành phố đã giao, điều chuyển mục đích trụ sở là 334 cơ sở bao gồm: 246 cơ sở giao, điều chuyển cho đơn vị địa phương; 88 cơ sở điều chuyển cho cơ quan trung ương.

Thành phố đã điều chuyển vào mục đích giáo dục là 85 cơ sở; điều chuyển vào mục đích y tế là 28 cơ sở; điều chuyển, chuyển đổi công năng vào mục đích văn hóa, công cộng là 93 cơ sở; giữ lại tiếp tục quản lý để phục vụ thực hiện các công trình theo dự án, quy hoạch dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 10 cơ sở.

UBND thành phố Hải Phòng cũng đã chuyển giao về Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, khai thác là 445 cơ sở.

Tại xã Thanh Hà, công tác xử lý, sử dụng cơ sở nhà, đất sau sắp xếp đơn vị hành chính đều đúng mục đích. Chủ tịch UBND xã Thanh Hà Trần Duy Thược cho biết, công tác quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất của xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, phần lớn các cơ sở được sử dụng đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, việc xử lý các cơ sở dôi dư còn chưa kịp thời do diện tích nhà, đất không phù hợp với nhu cầu để bố trí trụ sở làm việc hoặc cơ sở công cộng, đẫn đến khó khăn trong việc khai thác, sử dụng hiệu quả. Đến nay, đối với các cơ sở đang sử dụng ổn định, xã Thanh Hà đã rà soát, tổng hợp số người làm việc, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tương ứng, diện tích làm việc, diện tích sử dụng chung, diện tích chuyên dùng để đánh giá hiện trạng sử dụng.

Các cơ sở đang được sử dụng cơ bản được bố trí theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng. Đối với các trụ sở không có nhu cầu quản lý và sử dụng tại xã, UBND thành phố đã có quyết định chuyển 5 trụ sở nhà, đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp nhận, quản lý, khai thác.

Theo lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, sau khi nhận chuyển giao thì 445 cơ sở nhà, đất dôi dư đã có phương án khai thác gồm 9 cơ sở, sau khi rà soát, các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận, sử dụng vào các mục đích trụ sở làm việc, văn hóa và mục đích khác; 18 cơ sở có nguồn gốc là nhà, đất thu hồi từ quỹ nhà sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà quản lý tiếp tục xử lý chung với các điểm nhà do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà quản lý sau khi thu hồi theo quy định; 2 cơ sở Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện cho thuê ngắn hạn. Có 243 cơ sở, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất ý kiến khai thác vào các mục đích đấu giá đất ở.

Tuy nhiên, đến nay, có 5 cơ sở các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận làm trụ sở làm việc và sử dụng vào mục đích giáo dục, văn hóa sau khi sắp xếp các cơ sở giáo dục và sáp nhập thôn, tổ dân phố nên chỉ còn 238 cơ sở thực hiện đấu giá đất ở.

Cùng với đó, có 173 cơ sở nhà, đất dự kiến phương án khai thác là cho thuê ngắn hạn. Đến nay, có 7 đơn vị có nhu cầu tiếp nhận lại để làm trụ sở làm việc và sử dụng vào mục đích văn hóa sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố. Nên chỉ còn 166 cơ sở thực hiện đấu cho thuê ngắn hạn. Dự kiến các cơ sở này sẽ được giao cho UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện cho thuê ngắn hạn theo Nghị quyết 31/2026/NQ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ.

Cũng theo lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, hiện trung tâm đang trong quá trình tiếp nhận, lập đề xuất phương án khai thác đối với 256 cơ sở nhà, đất.

Trong quá trình xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư được bàn giao, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất cho biết còn gặp một số khó khăn vướng mắc như: một số cơ sở nhà, đất thiếu hoặc không có các hồ sơ tài liệu liên quan đến sử dụng đất; không xác định được cụ thể ranh giới, mốc giới; diện tích thực tế không đúng so với diện tích theo Quyết định chuyển giao; chính quyền địa phương không cung cấp được đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến khu đất…

Một số cơ sở nhà đất trước đây là các trụ sở cơ quan, đơn vị, hiện chưa có sự đồng bộ giữa các loại quy hoạch: quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu,…) và các quy hoạch chuyên ngành khác. Đối với tài sản gắn liền với đất, phần lớn nhà và các công trình không có hồ sơ để xác định thời gian đưa nhà và các công trình vào sử dụng dẫn đến khó khăn trong công tác xác định đơn giá cho thuê nhà theo quy định tại Nghị Quyết số 31/2026/NQ-CP ngày 24/6/2026 của Chính Phủ...

Thời gian tới, để xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đã được bàn giao hiệu quả, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các xã, phường khẩn trương hoàn thiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch để lập phương án đấu giá.

Văn phòng Đăng ký đất đai duyệt trích lục địa chính, thửa đất để phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất và cho thuê ngắn hạn các cơ sở nhà đất dôi dư do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đang quản lý.

Sở Tài chính hướng dẫn tiếp tục hướng dẫn Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố xác định đơn giá cho thuê nhà đối với trường hợp không có hồ sơ xác định thời gian hình thành của tài sản gắn liền với đất.

Sở Xây dựng hướng dẫn Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cách xác định cấp nhà, công trình (đối với các cơ sở không xác định được năm đưa công trình vào sử dụng) để tính giá trị hao mòn của tài sản…