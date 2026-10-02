Tập trung xử lý, khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp

Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: Mỹ Nhị

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức lại các đơn vị hành chính, tỉnh Quảng Trị đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm đầu mối tiếp nhận, quản lý 38 cơ sở nhà, đất dôi dư. Tính đến đầu tháng 10/2026, đơn vị đã hoàn thành tiếp nhận 27 cơ sở nhà, đất từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn. Trong đó, có nhiều trụ sở quy mô lớn đã được chuyển giao, như: Trụ sở Tỉnh ủy cũ (số 30 Hùng Vương), trụ sở UBND tỉnh cũ (số 45 Hùng Vương), cơ sở Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh khu vực 8, cùng hệ thống trụ sở của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương.

Để khắc phục tình trạng trụ sở bỏ trống gây hư hỏng, lãng phí tài sản công, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành các phương án xử lý phù hợp. Trong đó, cuối tháng 9/2026, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương cho thuê ngắn hạn đối với 10 cơ sở nhà, đất dôi dư; ngày 1/10/2026, thông báo công khai cho thuê 5 trụ sở đầu tiên. Dự kiến trong tháng 10/2026, toàn bộ 10 trụ sở được phê duyệt đợt này sẽ hoàn tất các thủ tục để đưa ra khai thác.

Đại diện lãnh đạo cơ quan Thanh tra tỉnh phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: Mỹ Nhị

Hiện nay, công tác tiếp nhận, xử lý và khai thác tài sản công dôi dư vẫn đang gặp một số khó khăn, vướng mắc phát sinh. Một số cơ sở chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý về đất đai, ranh giới thực địa chưa rõ ràng hoặc còn tồn tại tài sản của các bên liên quan chưa được giải tỏa.

Mặt khác, công tác bảo vệ, vận hành và chống xuống cấp tại các trụ sở nằm rải rác gặp khó khăn do nguồn kinh phí bố trí còn hạn chế. Đối với một số trụ sở được định hướng chuyển đổi sang đất công cộng, cây xanh công viên, do công trình kiến trúc vẫn còn sử dụng tốt và việc thực hiện quy hoạch cần nguồn lực đầu tư lớn, các ngành chức năng đã đề xuất giải pháp trước mắt cho thuê ngắn hạn để tối ưu hóa nguồn lực, chống lãng phí và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo phương án tiếp nhận, quản lý và kế hoạch cho thuê các trụ sở, cơ sở nhà, đất dôi dư đợt 1 - Ảnh: Mỹ Nhị

Đại diện lãnh đạo phường Nam Đông Hà tham gia ý kiến tại cuộc họp - Ảnh: Mỹ Nhị

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh báo cáo cơ chế, chính sách xử lý chuyển đổi, cho thuê các trụ sở dôi dư, ưu tiên các công trình phục vụ dân sinh, xã hội, y tế, giáo dục. Triển khai phương án mời gọi cho thuê tài sản công ngắn hạn để tránh lãng phí, san sẻ chi phí bảo vệ tài sản và chống xuống cấp. Có phương án vận động các nhà đầu tư, doanh nghiệp cùng đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ, có phương án bảo vệ tài sản công, các chính sách ưu đãi hỗ trợ nhà đầu tư, cũng như phương án vận hành, cho thuê, đặc biệt là các công trình cấp bách.

Các phường Đông Hà, Nam Đông Hà tiếp tục chủ động phương án xử lý, đấu giá đưa vào sử dụng, bảo đảm hiệu quả, đúng trình tự, quy định; không để lãng phí, đồng thời kịp thời báo cáo kết quả thực hiện cũng như các vấn đề vướng mắc vượt thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: Mỹ Nhị

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh là phải khẩn trương chuyển từ "rà soát, thống kê tài sản dôi dư" sang "tổ chức xử lý, khai thác tài sản dôi dư"; tuyệt đối không để tình trạng tài sản đã có phương án xử lý nhưng tiếp tục bỏ trống, xuống cấp, lãng phí. Việc xử lý phải được xem xét tổng thể, gắn với quy hoạch, chỉnh trang đô thị, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và định hướng phát triển kinh tế-xã hội của các phường Đông Hà, Nam Đông Hà.

Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các phường Đông Hà, Nam Đông Hà và các cơ quan liên quan rà soát tổng thể từng cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn. Làm rõ hiện trạng, hồ sơ pháp lý, quy hoạch, mục đích sử dụng đất, phương án xử lý đã được phê duyệt, tiến độ thực hiện, nhu cầu sử dụng, khó khăn, vướng mắc; trên cơ sở đó phân loại, xác định rõ các cơ sở có thể xử lý ngay và các cơ sở còn vướng cần tập trung tháo gỡ.

Đối với các cơ sở đã có phương án xử lý, đầy đủ hồ sơ pháp lý và đủ điều kiện thực hiện, phải khẩn trương triển khai ngay, không tiếp tục rà soát kéo dài. Từng cơ sở phải xác định rõ cơ quan chủ trì, các công việc phải thực hiện và thời hạn hoàn thành. Vướng mắc thuộc chức năng, thẩm quyền của cơ quan nào thì cơ quan đó chủ động xử lý và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện; tăng cường phối hợp liên ngành, không chuyển trách nhiệm, không để hồ sơ đùn đẩy qua nhiều cơ quan.

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát, lập danh mục các cơ sở nhà, đất có khả năng đưa vào khai thác, cho thuê. Phối hợp với các cơ quan phân công đầu mối chủ động làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đang đầu tư, hoạt động trên địa bàn tỉnh để nắm bắt nhu cầu thuê trụ sở làm văn phòng, cơ sở hoạt động; giới thiệu các vị trí, diện tích, công năng phù hợp để doanh nghiệp đăng ký nhu cầu và đề xuất phương án khai thác, cho thuê theo đúng quy định.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: Mỹ Nhị

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chính sách ưu đãi tiền thuê nhà đối với các đối tượng ưu tiên theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 286/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc xây dựng chính sách phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu khai thác hiệu quả tài sản công với việc tạo điều kiện thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào y tế, giáo dục và các lĩnh vực cần khuyến khích; đồng thời không để xảy ra lợi dụng chính sách ưu đãi hoặc thất thoát nguồn lực nhà nước. Yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/10. Sở Tài chính làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung chỉ đạo, tổng hợp tiến độ xử lý đối với từng cơ sở, kịp thời báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sau đợt rà soát này, đối với từng cơ sở phải xác định rõ phương án xử lý, cơ quan chịu trách nhiệm, nội dung còn vướng mắc và thời hạn hoàn thành; bảo đảm việc xử lý có tiến độ và có kết quả cụ thể.

Đối với các cơ sở đã được xác định phương án chuyển sang đất thương mại, dịch vụ hoặc đất ở để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan tập trung hoàn thiện các thủ tục về đất đai, quy hoạch. Ưu tiên xử lý trước các cơ sở có hồ sơ pháp lý đầy đủ, quy hoạch rõ ràng, đủ điều kiện thực hiện để khai thác nguồn lực ngay, không để phương án đã duyệt nhưng chậm tổ chức thực hiện kéo dài.

Việc quyết liệt tháo gỡ khó khăn, linh hoạt áp dụng các giải pháp từ cho thuê ngắn hạn đến đấu giá quyền sử dụng đất không chỉ giúp tăng nguồn thu cho ngân sách, mà còn là bước đi quan trọng nhằm biến những trụ sở dôi dư thành nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.