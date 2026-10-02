Tập trung xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi

Phiên họp thứ 18 Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh.

Dự họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại phiên họp.

Trong 9 tháng năm 2026, Ban Chỉ đạo đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các chủ trương của Trung ương về PCTNLPTC; kịp thời quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đồng bộ trong toàn tỉnh. Ban Chỉ đạo tập trung giải quyết 6 vụ việc, 1 vụ án thuộc diện theo dõi, đôn đốc; đẩy nhanh xử lý 126 dự án chậm tiến độ, gặp khó khăn, vướng mắc, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí; sắp xếp nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; hoàn thành giám sát việc thực hiện 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNLPTC đối với 12 tổ chức đảng.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại phiên họp.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường công khai, minh bạch, quản lý tài chính, tài sản công, cải cách hành chính và chuyển đổi số; đồng thời phát huy vai trò giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố niềm tin của nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả các chủ trương, giải pháp về PCTNLPTC của Trung ương, Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo; tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, hoàn thành trong tháng 10/2026; đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát trước ngày 10/11/2026; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các vụ án, vụ việc; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về kiểm soát quyền lực ở cấp xã; rà soát quy chế phối hợp với các đảng ủy xã, phường và quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong công tác nội chính, PCTNLPTC, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các đảng ủy trực thuộc rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định, định mức chi tiêu công; thực hiện công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và chuyển đổi vị trí công tác; rà soát, thống kê chính xác các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Tiếp tục tập trung xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc; lựa chọn các vụ án, vụ việc điển hình để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, rút ra bài học kinh nghiệm, nhận diện những sơ hở, bất cập trong cơ chế quản lý, qua đó cảnh báo, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Xử lý dứt điểm các cơ sở nhà, đất chưa có phương án sử dụng hoặc chưa được khai thác hiệu quả trong năm 2026, tránh thất thoát, lãng phí, góp phần khơi thông nguồn lực.

Các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung cao, phát huy vai trò, trách nhiệm gắn với chức năng, nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác phối hợp, hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo.