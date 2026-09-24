Tập trung xử lý dứt điểm mặt bằng dự án đường ven biển

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác đền bù, GPMB của dự án.

Hạng mục bổ sung vào Dự án thành phần 2 tại Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 6-11-2025 của UBND thành phố Đà Nẵng gồm: xây dựng mới cầu Duy Phước và đường dẫn đầu cầu thuộc tuyến đường Quốc lộ 14H, với tổng chiều dài cầu và đường dẫn đầu cầu là 970m; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống điện chiếu sáng, chiều dài khoảng 12,05km; đèn tín hiệu giao thông tại 4 nút giao thông trên tuyến đường nối từ đường Võ Chí Công đi Quốc lộ 14H.

Hiện công trình đã bàn giao 20,1km/23,1km. Tuy nhiên, mặt bằng bàn giao không liên tục, nhiều đoạn được bàn giao nhưng không có đường tiếp cận để thi công. Đến nay, còn lại 3km mặt bằng chưa được bàn giao, gồm 26 thửa đất nông nghiệp và cây lâu năm và 49 thửa đất ở. Các địa phương có dự án đi qua như Thăng Điền, Thăng An, Thăng Bình, Duy Nghĩa hay Thăng Trường đang tập trung nguồn lực để tháo gỡ "điểm nghẽn" về mặt bằng, sớm bàn giao cho nhà thầu thi công. Điển hình như xã Thăng Bình, địa phương có 551 thửa đất bị ảnh hưởng, gồm đất nông nghiệp, đất ở và đất cây lâu năm có nguồn gốc vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân. UBND xã đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cùng các cơ quan thực hiện kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất, lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân. Đến ngày 17-9, toàn bộ 551 thửa đất được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, còn 4 trường hợp chưa hoàn thành việc chi trả, nhận tiền và bàn giao mặt bằng, với tổng diện tích thu hồi là 2.536,1m².

Dự án thành phần 2 thuộc Dự án hoàn thiện đường ven biển 129 Võ Chí Công đang đẩy nhanh tiến độ.

Theo ông Trương Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Bình, các trường hợp có nội dung cần rà soát sâu về chính sách hoặc căn cứ xác định phương án, địa phương cùng các bên có liên quan phải phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm giải quyết công bằng, hạn chế phát sinh khiếu nại. Đối với các trường hợp liên quan đến thừa kế, cần xác định rõ người đại diện, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và tổ chức đối thoại ngay khi đủ điều kiện; bảo đảm chặt chẽ về pháp lý trước khi chi trả. Tuy nhiên, các trường hợp sau khi đã tuyên truyền, vận động, đối thoại và thực hiện đầy đủ chính sách, trình tự, thủ tục mà vẫn cố tình không chấp hành, UBND xã sẽ phối hợp với các cơ quan tham mưu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 2 thuộc Dự án hoàn thiện đường ven biển 129 Võ Chí Công. Trường hợp các hộ dân không chấp hành, Chủ tịch UBND các xã rà soát đầy đủ hồ sơ, điều kiện và thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định, hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 30-9-2026.