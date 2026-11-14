Tập trung xử lý dứt điểm các kết luận thanh tra còn tồn đọng

Tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn đề nghị tỉnh Phú Thọ tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các kết luận thanh tra còn tồn đọng; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời đẩy mạnh thanh tra gắn với tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực phát triển.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thu Hương/TTXVN

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, tỉnh Phú Thọ cần hoàn thiện kế hoạch thanh tra năm 2027 bảo đảm đồng bộ, tránh chồng chéo; tập trung vào các dự án chậm tiến độ và cơ sở nhà, đất dôi dư; trong đó, đẩy nhanh tiến độ rà soát, thống nhất tiêu chí thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra theo chỉ đạo của Bộ Chính trị; tăng cường kỷ cương trong công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng ngay từ cơ sở, đồng thời đẩy mạnh tiếp công dân trực tuyến liên thông 3 cấp từ Trung ương đến địa phương.

"Hoạt động thanh tra cần gắn với tinh thần đồng hành, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn cho các dự án, khơi thông nguồn lực phát triển; đồng thời đẩy nhanh số hóa dữ liệu ngành Thanh tra, hồ sơ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo", Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Đối với các kiến nghị của tỉnh, Tổng Thanh tra Chính phủ cơ bản thống nhất ghi nhận đề xuất sửa đổi Luật Thanh tra theo hướng khắc phục tình trạng chồng chéo, quy định rõ thời hạn thực hiện kết luận thanh tra; giao các cơ quan chức năng tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Thanh tra Chính phủ và Đảng ủy UBND tỉnh Phú Thọ, hướng tới xây dựng mô hình điểm để nhân rộng trên toàn quốc.

Tổng thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Hương/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương cho biết, với quy mô dân số hơn 4 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ 6 cả nước và dẫn đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh cơ bản vận hành ổn định, thông suốt. Phú Thọ đang tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt 11%, trong đó, 9 tháng năm 2026 đạt 10,1%, phấn đấu quý IV đạt 13,5%. Bên cạnh những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác nội chính, tỉnh vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Thanh tra Chính phủ phối hợp với địa phương thành lập Tổ công tác để rà soát, xác định phương hướng giải quyết dứt điểm 9 dự án theo Kết luận thanh tra số 1203/KL-TTr ngày 17/5/2012 của Thanh tra Chính phủ; đồng thời hỗ trợ tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cơ chế đặc thù nhằm giải quyết kiến nghị của các hộ dân liên quan đến diện tích đất Nhà nước đã thu hồi của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kim Long.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Hương/TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khẳng định, ngay sau buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo UBND tỉnh phân công rõ đầu mối, trách nhiệm cụ thể, tập trung hoàn thành trong tháng 11 các nhiệm vụ cấp bách. Trong đó, tỉnh sẽ xây dựng báo cáo tổng thể về tình hình thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra qua các thời kỳ; tổ chức tiếp công dân, đối thoại giải quyết các vụ việc phức tạp và hoàn thành số hóa hồ sơ, tài liệu theo lộ trình.

Ông Phạm Đại Dương cũng đề nghị các cơ quan Trung ương sớm thống nhất bộ tiêu chí đánh giá, thống kê thực chất trên phạm vi cả nước đối với việc xử lý tài sản công dôi dư, các dự án tồn đọng và dữ liệu đất đai, qua đó hạn chế lãng phí, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để địa phương triển khai thực hiện.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng tập trung trao đổi, phân tích cơ sở pháp lý, làm rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài. Các ý kiến cũng chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu lực thực hiện kết luận thanh tra, tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thanh tra.