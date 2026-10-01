Tập trung xử lý dứt điểm 21 dự án về nông nghiệp, môi trường và công thương

Tổ công tác số 2 UBND tỉnh tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án nông nghiệp, môi trường và công thương.

Tính đến ngày 30/9, Tổ công tác số 2 đang theo dõi, chỉ đạo xử lý 38 dự án trên địa bàn tỉnh, gồm 34 dự án sử dụng vốn tư nhân và 4 dự án sử dụng vốn nhà nước.

Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua 3 phiên họp, Tổ công tác đã xử lý xong 17 dự án, tăng 6 dự án so với phiên họp thứ 2; trong đó, 4 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã được tháo gỡ khó khăn. Trong 21 dự án tiếp tục rà soát, có 7 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng chưa được giao, cho thuê đất và thuộc diện đề nghị chấm dứt hoạt động. Đến nay, 5 dự án đã hoàn tất thủ tục chấm dứt, 2 dự án đang tiếp tục xử lý theo Luật Đầu tư năm 2025.

Ngoài ra, 6 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất; 8 dự án đã được giao, cho thuê đất đang được rà soát để xác định nguyên nhân, hướng xử lý phù hợp.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu báo cáo những vướng mắc dự án "Nhà máy sữa công nghệ cao Mộc Châu".

Cuộc làm việc được tổ chức trực tuyến tới các, xã phường có dự án khó khăn, vướng mắc.

Tại cuộc làm việc, các thành viên Tổ công tác tập trung đánh giá tiến độ từng dự án, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan và đề xuất hướng xử lý cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kết luận cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Công yêu cầu các ngành, đơn vị tập trung xử lý dứt điểm 21 dự án còn tồn tại trong quý IV/2026; xác định rõ phương án, tiến độ và trách nhiệm đối với từng dự án. Chủ động làm việc với nhà đầu tư, kiểm tra thực địa, đánh giá nguyên nhân để có giải pháp phù hợp; kiên quyết chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với các dự án không hiệu quả, không còn khả năng triển khai. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các vi phạm, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh.