Tập trung xử lý điểm sạt lở, ổn định nơi ở cho người dân xã Yên Na

Chủ động sơ tán, không để người dân trở lại khu vực nguy hiểm

Qua kiểm tra thực tế khu vực đồi phía trên khu dân cư bản Huồi Pai, đoàn công tác ghi nhận nhiều vết nứt lớn, có vị trí rộng từ 50cm đến 1m, kéo dài khoảng 1km. Theo đánh giá của địa phương, khối đất, đá phía trên khu dân cư đang có nguy cơ mất ổn định rất cao, đặc biệt trong điều kiện mưa tiếp diễn.

Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra, xã Yên Na đã khẩn cấp sơ tán 38 hộ với 194 nhân khẩu đang sinh sống trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Hiện các hộ dân chưa thể trở về nhà cũ, phải tạm thời ở nhờ nhà người thân và các hộ dân tại khu vực an toàn.

Lãnh đạo địa phương và ngành xây dựng báo cáo với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ về phương án san ủi, đảm bảo giao thông tại điểm sạt lở. Ảnh: Nguyễn Nam

Địa phương tiếp tục bố trí lực lượng hỗ trợ, đồng thời đảm bảo gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm thiết yếu, giúp người dân ổn định cuộc sống trước mắt.

Điểm sạt lở tại Km21+900 lấp kín, kéo dài trên Tỉnh lộ 543C. Ảnh: Nguyễn Nam

Từ thực tế kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Đệ yêu cầu xã Yên Na tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, duy trì lực lượng cảnh giới tại khu vực có nguy cơ cao; tuyệt đối không để người dân trở lại nhà cũ khi chưa có đánh giá, kết luận về mức độ an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu xã Yên Na tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở. Ảnh: Nguyễn Nam

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương khảo sát, đánh giá điều kiện địa chất, địa hình; xác định phạm vi có nguy cơ sạt lở và mức độ nguy hiểm của khu vực đồi phía trên bản Huồi Pai. Kết quả khảo sát là cơ sở để lựa chọn phương án xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương khảo sát, đánh giá điều kiện địa chất, địa hình, đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân. Ảnh: Nguyễn Nam

Khẩn trương xử lý sạt lở, tìm phương án ổn định lâu dài

Cùng với bảo đảm an toàn cho người dân, việc khôi phục giao thông được xác định là nhiệm vụ cấp thiết. Các đơn vị quản lý đường bộ tập trung nhân lực, máy móc, phương tiện để xử lý điểm sạt lở tại Km21+900, phấn đấu thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra việc đảm bảo an toàn qua cầu tạm. Ảnh: Nguyễn Nam

Trong thời gian chưa thể xử lý dứt điểm, cần khẩn trương mở và gia cố đường tạm, bảo đảm xe máy có thể lưu thông. Qua đó, tạo điều kiện vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và phục vụ việc đi lại của người dân ở khu vực phía trong.

Một giải pháp quan trọng khác là bố trí nơi ở an toàn cho các hộ dân phải di dời. Trước mắt, xã Yên Na tiếp tục duy trì phương án sơ tán 38 hộ với 194 nhân khẩu; đồng thời khảo sát địa điểm phù hợp để bố trí khu sơ tán tạm thời tập trung, bảo đảm các điều kiện thiết yếu về nơi ở, nước sinh hoạt, điện, vệ sinh môi trường và giao thông.

Tập trung đẩy nhanh san gạt, sớm thông tuyến, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. Ảnh: Nguyễn Nam

Về lâu dài, địa phương đề xuất triển khai khu tái định cư tập trung bản Huồi Pai, nhằm ổn định chỗ ở cho người dân, không để các hộ phải kéo dài tình trạng sơ tán tạm thời. Theo báo cáo của UBND xã Yên Na, địa điểm xây dựng khu tái định cư Huồi Pai đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục phải thu hồi đất.

Đáng chú ý, địa phương cảnh báo nguy cơ nếu tiếp tục xảy ra sạt lở với khối lượng lớn. Đất, đá có thể tràn xuống khu dân cư, đồng thời có khả năng lấp dòng chảy Khe Chà Hạ, tạo thành hồ chứa với dung tích lớn, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét đối với các bản dọc theo khe này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các cơ quan chuyên môn và địa phương duy trì lực lượng, kịp thời cảnh báo với người dân tại khu vực sạt lở. Ảnh: Nguyễn Nam

Vì vậy, cùng với xử lý điểm sạt lở và bảo đảm giao thông, việc theo dõi các vết nứt, duy trì lực lượng trực, kịp thời cảnh báo và chủ động sơ tán người dân khi có diễn biến bất thường tiếp tục được xác định là nhiệm vụ cấp thiết.

Trước mắt, mục tiêu đặt lên hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân; duy trì việc đi lại, cung ứng nhu yếu phẩm và việc học tập của học sinh. Về lâu dài, cần xử lý căn cơ điểm sạt lở, ổn định giao thông, bố trí nơi ở an toàn, từng bước ổn định cuộc sống cho người dân bản Huồi Pai.