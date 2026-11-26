Tổ chức rào đóng, xóa bỏ 2 lối đi tự mở tại xã Núi Thành vào ngày 17/11. Ảnh: GIA MINH

Quyết liệt xóa bỏ lối đi tự mở

Mới đây, tại xã Núi Thành, Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức rào đóng, xóa bỏ 2 lối đi tự mở tại Km888+080 và Km889+050 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Cả hai vị trí đều đã có hướng lưu thông thay thế, kết nối với đường ngang cảnh báo tự động có cần chắn và lối đi có nhân viên chốt cảnh giới 24/24.

Trước đó, phường Hải Vân cũng phối hợp với ngành đường sắt và các lực lượng chức năng đóng lối đi tự mở tại Km776+300, thuộc tổ dân phố Kim Liên 2. Đây là lối đi dân sinh giao cắt trực tiếp với đường sắt Bắc - Nam, đã tồn tại hơn 30 năm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và hoạt động chạy tàu.

Phó Chủ tịch UBND phường Hải Vân Bùi Nguyễn Hồng Hải cho biết, việc đóng lối đi được thực hiện theo kế hoạch của thành phố, trên cơ sở rà soát điều kiện hạ tầng giao thông hiện hữu. Chính quyền địa phương phối hợp các đơn vị liên quan thông tin, vận động người dân chuyển sang sử dụng lối đi thay thế, bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Đáng chú ý, ngày 24/9, xã Chiên Đàn phối hợp với các đơn vị chức năng đóng lối đi tự mở tại Km859+040, thuộc thôn Thạnh Hòa. Theo ông Huỳnh Tuấn Nhật, Phó Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, địa phương sẽ khảo sát, đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông thay thế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tổ 4, tổ 5 thôn Thạnh Hòa đi lại, sinh hoạt và sản xuất...

Theo thống kê, từ ngày 30/7 đến 17/11, lực lượng chức năng đã đóng, xóa bỏ 7 lối đi tự mở tại 5 vị trí thuộc địa bàn phường Hải Vân, xã Chiên Đàn, xã Xuân Phú và xã Núi Thành. Ông Võ Quốc Anh, Trưởng phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) cho rằng, xóa bỏ lối đi tự mở là giải pháp quan trọng nhằm giảm nguy cơ tai nạn tại những điểm giao cắt không bảo đảm điều kiện an toàn. Tuy nhiên, quá trình triển khai cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và ngành đường sắt; đồng thời phải tổ chức lối đi thay thế phù hợp để người dân thuận tiện lưu thông.

Đóng lối đi tự mở tại Km775+700, thuộc phường Hải Vân. Ảnh: GIA MINH

Đẩy mạnh tuyên truyền

Cùng với đóng, xóa bỏ lối đi tự mở, công tác rà soát, khắc phục bất cập tại đường ngang và hành lang an toàn đường sắt tiếp tục được triển khai. Trong đợt kiểm tra tại xã Duy Xuyên vừa qua, đoàn kiểm tra rà soát 4 đường ngang hợp pháp và 4 lối đi tự mở trên đoạn tuyến từ Km820 đến Km828+640. Đáng chú ý, tại Km825+110, một số hộ dân vẫn thường xuyên qua lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đoàn đề nghị địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân sử dụng lối đi phù hợp, tổ chức ký cam kết và xây dựng kế hoạch xóa bỏ vị trí này trong thời gian sớm nhất.

Trong tháng 10/2026, đoàn kiểm tra của Cục Đường sắt Việt Nam rà soát đoạn tuyến từ Km881+200 đến Km898+050 qua xã Núi Thành, ghi nhận 8 đường ngang có người gác, 11 đường ngang cảnh báo tự động có cần chắn và 12 lối đi tự mở. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng yêu cầu các đơn vị phối hợp địa phương khắc phục tồn tại, tăng cường quản lý và từng bước xóa bỏ những lối đi không bảo đảm an toàn.

Trung tá Dương Xuân Đạt, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường sắt số 1 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, công tác bảo đảm an toàn giao thông đường sắt đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên giữa lực lượng công an, ngành đường sắt và chính quyền địa phương. Qua kiểm tra, các lực lượng chỉ ra những tồn tại cụ thể để địa phương và đơn vị quản lý hạ tầng khắc phục; đồng thời tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, không để người dân tự ý mở lối qua đường sắt.

Trong khi đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố khuyến cáo người tham gia giao thông khi qua đường sắt phải tuyệt đối tuân thủ tín hiệu cảnh báo, quan sát kỹ và chỉ đi qua khi bảo đảm an toàn; không tự ý mở lối, tháo dỡ hàng rào hoặc đi vào khu vực cấm. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm.

Ở góc độ đơn vị quản lý hạ tầng, Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng cho biết, đơn vị tiếp tục phối hợp với địa phương và lực lượng chức năng kiểm tra các đường ngang, lối đi tự mở; sửa chữa mặt đường, bổ sung biển báo và phát quang các vị trí bị che khuất tầm nhìn. Việc xóa bỏ các lối đi tự mở là giải pháp quan trọng nhằm loại trừ nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt từ sớm, từ xa.

UBND thành phố cũng vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Theo đó, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến Luật Đường sắt và quy tắc giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường sắt với đường bộ. Thành phố yêu cầu phối hợp với UBND các xã, phường có đường sắt đi qua và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam giải tỏa các vị trí vi phạm hành lang, rà soát những lối đi tự mở nguy hiểm để rào đóng, xóa bỏ tối đa các vị trí không phải xây dựng công trình phụ trợ.