Tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Sáng 10/10, tại Hà Nội, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946-19/10/2026) và đón Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cùng dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cơ quan Trung ương và địa phương; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Ôn lại truyền thống, Trung tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh, ngày 19/10/1946, Trung ương Đảng quyết định thành lập Chiến khu XI. Đây là tổ chức hành chính quân sự thống nhất để chỉ huy các Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, qua nhiều lần thay đổi quy mô tổ chức, tên gọi và nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang Thủ đô phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc.

Ngày 19/12/1946, thực hiện mệnh lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, những người lính Thủ đô nổ tiếng súng đầu tiên, mở đầu cho toàn quốc kháng chiến. Quân và dân Thủ đô Hà Nội đã đánh hàng trăm trận, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Thời kỳ chống Mỹ cứu nước, quân và dân Thủ đô vừa chiến đấu vừa sản xuất, là hậu phương lớn nhất, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến…, góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Thời kỳ đổi mới, Lực lượng vũ trang Thủ đô luôn chủ động tham mưu xây dựng các công trình chiến đấu, công trình phòng thủ, diễn tập; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng, biểu dương thành tích xuất sắc, những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang Thủ đô trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; sự phối hợp, tạo điều kiện của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, để lực lượng vũ trang Thủ đô ngày càng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Hà Nội đang tập trung triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới”, Luật Thủ đô, quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, cấp ủy, chính quyền và Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội cần quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển đất nước, phát triển Thủ đô, xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên phát triển mới. Tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; có giải pháp đột phá, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sức cơ động, khả năng ứng phó, xử lý hiệu quả các thách thức. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào huấn luyện, chỉ huy, quản lý và sẵn sàng chiến đấu.

Nhấn mạnh phải thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ quân sự vững mạnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về xây dựng Đảng; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Trung tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân-dân; thực hiện tốt phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới” với tăng cường xây dựng đô thị văn minh. Mỗi chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô phải là một tuyên truyền viên tích cực tại cơ sở. Thực hiện có hiệu quả công tác chính sách, hậu phương Quân đội, đền ơn đáp nghĩa, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nâng cao hiệu quả công tác phòng thủ dân sự; xung kích đi đầu, là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố, tìm kiếm cứu nạn; triển khai hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để lực lượng vũ trang Thủ đô hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời cụ thể hóa, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quân sự, quốc phòng phù hợp với đặc thù của Thủ đô. Thành phố Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ động xây dựng các phương án, tích cực phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị tham gia, phục vụ và bảo đảm an ninh, an toàn cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tin tưởng cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Nội sẽ có nhiều giải pháp sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa và đối ngoại; lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, hiện thực hóa tầm nhìn Thủ đô 100 năm đã xác định.