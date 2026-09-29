Tập trung xây dựng các đơn vị, địa phương đạt tiêu chuẩn 'An toàn về an ninh, trật tự'

Sáng 29/9, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" (gọi tắt là Thông tư số 124) giai đoạn 2021 - 2026. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu trên toàn quốc. Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Qua 5 năm thực hiện Thông tư số 124, nhận thức của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" đã có chuyển biến tích cực, rõ nét.

Khu dân cư là diện đối tượng có số lượng đầu mối thực hiện Thông tư số 124 lớn nhất tại địa phương, do vậy, lực lượng công an đã chủ động lập danh sách, hướng dẫn thôn, tổ dân phố đăng ký phấn đấu thực hiện; kiên trì bám nắm địa bàn, hướng dẫn Nhân dân chấp hành các quy định và cung cấp thông tin, liên quan đến an ninh, trật tự khi có dấu hiệu, vụ việc nghi vấn. Năm 2026, toàn quốc có 82.366 khu dân cư đăng ký đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự".

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Lực lượng công an cấp xã đã chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền cùng cấp triển khai thực hiện Thông tư số 124 với nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo. Nhờ vậy, nhiều mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở được duy trì, nhân rộng và phát huy hiệu quả. Năm 2026, có 2.630 xã, 697 phường, 11 đặc khu đăng ký đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự".

Lực lượng công an cũng chủ động nắm số lượng doanh nghiệp mới thành lập hoặc giải thể, ngừng hoạt động để tiến hành điều chỉnh, cập nhật danh sách đối tượng thực hiện Thông tư số 124; đồng thời, lựa chọn các cơ quan, doanh nghiệp trọng điểm để tăng cường theo dõi, hướng dẫn. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nắm tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết mâu thuẫn phát sinh, giữ vững môi trường giáo dục an toàn và ổn định.

Chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại Hà Tĩnh, Công an tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền; chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện quy chế phối hợp thực hiện Thông tư số 124 và tổ chức 7.115 buổi tuyên truyền cho trên 1.870.000 lượt tầng lớp nhân dân tham gia. Lực lượng công an đã tiếp nhận hơn 500 nguồn tin phản ánh từ người dân liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó có 75% tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Hàng năm, Công an tỉnh đã tiến hành rà soát và lập danh sách đối tượng điều chỉnh Thông tư số 124. Theo đó, năm 2026 có 827 khu dân cư, 60 xã, 9 phường, 352 cơ quan, 114 doanh nghiệp, 220 cơ sở giáo dục. Các khu dân cư duy trì hiệu quả mô hình tự quản về an ninh, trật tự; cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục chủ động xây dựng quy chế bảo đảm bảo an ninh, trật tự.

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt Thông tư số 124 trong thời gian tới.

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể; công an các đơn vị, địa phương quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo của trung ương về công tác đảm bảo ANTT, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức của tầng lớp nhân dân về vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, trong đó, lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt.

Đổi mới phương pháp, hình thức vận động thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quá trình triển khai; chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

Cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo phòng, ngành, đơn vị liên quan triển khai khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” thực chất, hiệu quả; có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời.

Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cụ thể hoá kịp thời chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an về thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả Thông tư số 124 nhằm huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia; thường xuyên rà soát, tập hợp các vướng mắc trong quá trình thực hiện để đề xuất sửa đổi, bổ sung, phù hợp với quá trình triển khai nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị cũng đã tiến hành khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Thông tư số 124.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh...

... và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Thông tư số 124.