Tập trung ứng phó đỉnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng

Số ca mắc hai bệnh đều tăng

Trong ảnh: Bệnh nhi nhập viện điều trị bệnh sốt xuất huyết tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh An Giang. Ảnh tư liệu: Thanh Sang/TTXVN

Theo Sở Y tế tỉnh An Giang, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 7.384 ca sốt xuất huyết, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2025 (3.776 ca); trong đó có 1 trường hợp tử vong. Tỉnh ghi nhận 2.012 ổ dịch sốt xuất huyết, tập trung tại một số địa bàn như đặc khu Phú Quốc với 141 ổ dịch, Châu Đốc 125 ổ dịch và Cù Lao Giêng 93 ổ dịch. Riêng tuần 40, tỉnh ghi nhận 186 ca mắc, gồm 8 ca nặng và 178 ca nhẹ, thuộc diện cảnh báo.

Đối với bệnh tay chân miệng, trong tuần 40, toàn tỉnh ghi nhận 350 ca mắc, không có trường hợp tử vong trong tuần. Lũy kế từ đầu năm, tỉnh ghi nhận 6.017 ca mắc, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (4.135 ca) với 1 trường hợp tử vong. Một số địa phương có số ca mắc cao trong tuần gồm Tịnh Biên 23 ca, Chợ Vàm 16 ca, Bình Thạnh Đông 15 ca và Thới Sơn 15 ca.

Trước nguy cơ đỉnh dịch có thể khiến số ca nhập viện tăng tới 150% đến 200% so với cùng kỳ 2025, ngành Y tế An Giang chủ động huy động lực lượng, tăng cường giám sát dịch tễ và chuẩn bị năng lực điều trị. Trong tháng 9/2026, Giám đốc Sở Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát tại các cơ sở điều trị tuyến đầu như Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang, các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh; đồng thời kiểm tra tại những địa bàn trọng điểm như An Thới, Phú Quốc.

Đoàn tập trung rà soát công tác phân luồng khám bệnh, cơ số thuốc, vật tư y tế, giường bệnh cấp cứu, kiểm soát nhiễm khuẩn và điều phối nhân lực. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang tăng cường giám sát dịch tễ, làm sạch dữ liệu tiêm chủng và bệnh truyền nhiễm trên hệ thống NIIS, tổ chức tập huấn chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật xử lý các ổ dịch tại Long Xuyên, Khánh Bình, Phú Quốc và những địa bàn có diễn biến phức tạp. Các bệnh viện tuyến tỉnh chuẩn bị sẵn sàng phác đồ điều trị cấp cứu bệnh nhân nặng, bố trí khu vực cách ly riêng biệt, nâng cao năng lực thu dung nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tử vong.

Tăng cường giám sát, chủ động phòng dịch từ cơ sở

Người dân xã Ba Chúc, An Giang tích cực tham gia chiến dịch diệt lăng quăng. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Bác sĩ Chuyên khoa II Chung Tấn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, đỉnh dịch sốt xuất huyết thường rơi vào tháng 10 và tháng 11 do thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh sinh sản. Trong khi đó, bệnh tay chân miệng có nguy cơ lây lan nhanh tại trường học và cộng đồng. Số ca mắc hai bệnh cùng tăng đặt ra yêu cầu hệ thống y tế phải tập trung cao độ, ngăn dịch lan rộng.

Ngành Y tế tỉnh chỉ đạo 26 trung tâm y tế khu vực và 106 trạm y tế xã, phường, đặc khu phối hợp với chính quyền địa phương triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, phun hóa chất xử lý ổ dịch, vệ sinh môi trường và theo dõi sát diễn biến dịch bệnh trong cộng đồng. Các địa bàn có số ca mắc cao, diễn biến phức tạp như Phú Quốc, Long Xuyên, Khánh Bình, Chợ Mới, Nhơn Hội được tập trung kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị dự trù đầy đủ thuốc cấp cứu, dịch truyền, máu và các chế phẩm máu, vật tư y tế tiêu hao, hóa chất diệt muỗi, dung dịch khử khuẩn Cloramin B…, bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư phục vụ công tác điều trị và phòng, chống dịch.

Các bệnh viện tuyến tỉnh, gồm Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang và các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh nghiêm túc triển khai chỉ đạo của Sở Y tế sau các đợt kiểm tra, giám sát trực tiếp; chuẩn bị tốt công tác phân tuyến điều trị, thu dung bệnh nhân và sẵn sàng các phác đồ cấp cứu bệnh nhân nặng, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng và tử vong. Các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động rà soát, bố trí khu cách ly, khu điều trị riêng cho bệnh nhân sốt xuất huyết và tay chân miệng; sẵn sàng phương án kê thêm giường bệnh, phòng quá tải khi lượng bệnh nhân tăng cao trong đỉnh dịch tháng 10 và tháng 11.

Xác định phòng bệnh hơn chữa bệnh, ngành Y tế tỉnh đặc biệt chú trọng công tác thông tin, truyền thông và huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị cơ sở. Cấp ủy, chính quyền các xã, phường, đặc khu trực tiếp chịu trách nhiệm huy động sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể, lực lượng công tác xã hội và nhân viên y tế tại khu phố, ấp trong công tác phòng, chống dịch.

Tỉnh chỉ đạo sát sao, bám sát các địa bàn trọng điểm; phân công lực lượng đến từng ngõ, từng nhà, từng hộ dân để kiểm tra dụng cụ chứa nước, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng, xử lý sớm các ổ dịch nhỏ ngay tại cộng đồng. Đồng thời, tỉnh tăng cường tuyên truyền các thông điệp phòng bệnh, tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường và phổ biến các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh.

Cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh ở người, chính quyền và lực lượng chức năng tỉnh An Giang cũng tăng cường kiểm soát các bệnh lây truyền từ động vật nhằm bảo đảm an toàn cho đời sống nhân dân.