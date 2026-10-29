Tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Văn Thượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên; Pờ Diệu Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng, các cơ quan báo chí tỉnh, cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh; các phóng viên thường xuyên theo dõi trên địa bàn; các ấn phẩm báo chí, Cổng/trang thông tin điện tử của các sở, ngành tỉnh và UBND các xã, phường; hệ thống thông tin cơ sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh; phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đổi, làm rõ một số nội dung tại hội nghị.

Các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các vấn đề thời sự, chính trị của tỉnh, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, báo chí tập trung thông tin đậm nét về Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2026; Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 và Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế giữa tỉnh Điện Biên với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), tỉnh Luông Pha Băng (Lào).

Các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh; các phóng viên thường xuyên theo dõi trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời, trung thực tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Các Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị duy trì hoạt động ổn định, bám sát các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, chủ động tổ chức tuyên truyền kịp thời gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực; cung cấp thông tin bảo đảm đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của ngành và địa phương.

Đại diện Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu và đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đã trao đổi, thảo luận, làm rõ những vấn đề dư luận quan tâm; đồng thời chia sẻ thông tin, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới. Đại diện Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông đã thông tin về việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông trao đổi, làm rõ một số thông tin tại hội nghị.

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tuyên truyền về Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy. Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2026; nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm. Tập trung tuyên truyền tình hình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2026...