Báo cáo tại hội nghị cho thấy: Trong quý III năm 2026, các cơ quan báo chí trong toàn quân đã thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên, bảo đảm đúng định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích; tuyên truyền kịp thời, đậm nét, toàn diện các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội; các sự kiện, ngày lễ, ngày kỷ niệm và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng ở các cấp.

Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì hội nghị.

Các cơ quan chú trọng tuyên truyền về "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; hoạt động của bộ đội trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; đồng thời thông tin có chọn lọc về tình hình thế giới, khu vực; tiếp tục phát huy tốt vai trò tiên phong trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác xuất bản, in và phát hành được triển khai theo đúng quy định, quy chế và kế hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ các ấn phẩm, phục vụ nhiệm vụ chính trị, giáo dục truyền thống, nghiên cứu và nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ. Công tác quản lý báo chí được triển khai chủ động, kịp thời, chặt chẽ; việc tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền các sự kiện, hoạt động quân sự, quốc phòng và đối ngoại quốc phòng bảo đảm đúng định hướng. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với cơ quan báo chí Trung ương, địa phương tiếp tục được duy trì có hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đỗ Duy Chinh ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác báo chí, xuất bản trong toàn quân quý III năm 2026; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, định hướng của cấp trên, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền.

Quang cảnh hội nghị.

Trong quý IV, các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền kịp thời, đậm nét các sự kiện, hội nghị quan trọng của Đảng, Nhà nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, Quân đội; tuyên truyền toàn diện các hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026 trên các mặt công tác. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường quản lý báo chí, nâng cao chất lượng biên tập, duyệt tin, bài, thực hiện nghiêm quy định về xuất bản, in và phát hành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí, xuất bản trong toàn quân.