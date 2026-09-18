Tham dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Lã Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên Trung ương đơn vị tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Hội nghị kết nối với 137 điểm cầu các xã, phường, cơ sở, với hơn 4.600 đại biểu tham dự.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin các nội dung, gồm: Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026, những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới; kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây; định hướng hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị: Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền đậm nét kết quả các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước. Tuyên truyền kết quả kinh tế xã hội 9 tháng năm 2026, những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới.

Đẩy mạnh tuyên truyền Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” - Hành trình nhân văn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Tuyên truyền Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Tuyên truyền các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả thiên tai, khơi dậy lòng nhân văn người Việt Nam, tình tương thân tương ái của người Việt Nam.