Tập trung triệt xóa nguồn cung ma túy, làm sạch địa bàn

Đại tá Nguyễn Hà Lai phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong Quý III/2026, Phòng CSMT đã chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với các đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy; đồng thời tăng cường phối hợp với Công an các xã, phường trong công tác rà soát, phát hiện, quản lý người có biểu hiện liên quan đến ma túy.

Đặc biệt, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm đấu tranh với tội phạm ma túy, làm sạch và chuyển hóa địa bàn, lực lượng Công an đã tăng cường kiểm tra tại các khu dân cư, nhà trọ, cơ sở lưu trú, karaoke, chung cư và những địa bàn trọng điểm; kết hợp giữa rà soát, kiểm tra với tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy.

Qua 45 ngày cao điểm, toàn thành phố đã xét nghiệm ma túy hơn 56.000 đối tượng nghi vấn, phát hiện 1.867 người dương tính; điều tra, làm rõ 326 vụ với 600 đối tượng phạm tội về ma túy, đưa 475 người đi cai nghiện tập trung. Đây là đợt phát hiện số người dương tính và số vụ án ma túy cao nhất từ trước đến nay, qua đó cho thấy hiệu quả của việc chủ động rà soát, quản lý, xét nghiệm và xử lý ngay từ cơ sở.

Đối với việc thực hiện các chỉ tiêu công tác được giao, đến nay, Phòng CSMT đã có 24 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức đề ra.

Ghi nhận những kết quả, thành tích nổi bật của đơn vị, đặc biệt trong đấu tranh, khám phá các chuyên án ma túy lớn, tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hà Lai đã thưởng đột xuất 20 triệu đồng cho Phòng CSMT.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả Phòng CSMT đạt được trong thời gian qua, nhất là kết quả điều tra, khám phá nhiều chuyên án lớn, Đại tá Nguyễn Hà Lai yêu cầu đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp trọng tâm, đột phá mà Công an TP đã đề ra; đồng thời triển khai giai đoạn tiếp theo của Kế hoạch số 483 và Hướng dẫn số 1223 của Bộ Công an về rà soát, phát hiện, quản lý và đấu tranh, xử lý các đối tượng liên quan đến ma túy.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Phòng CSMT phải thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Giám đốc Công an TP chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho Công an các xã, phường; chủ động đề ra các kế hoạch, biện pháp, giải pháp cụ thể để đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; tập trung hướng dẫn Công an các địa phương đấu tranh, triệt xóa các đường dây là nguồn cung ma túy trên địa bàn; rà soát, đấu tranh với các đối tượng có biểu hiện vận chuyển, mua bán ma túy từ các tỉnh, thành phố, từ các tuyến biên giới đường bộ và đường biển vào thành phố để tiêu thụ; tăng cường phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, đặc biệt tại khu vực biên giới, cửa khẩu và tuyến biển.