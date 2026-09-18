Tập trung triển khai ứng phó với lũ trên sông Hoàng Long và sông Đáy

Nước lũ trên sông Hoàng Long dâng cao, gây ngập lụt trên địa bàn xã Gia Viễn. Ảnh: Anh Tuấn

Công văn nêu rõ: Hiện nay, mực nước lúc 21h30 giờ ngày 17/9/2026 trên sông Hoàng Long tại Bến Đế là 4,75 m (trên báo động 3 là 0,25 m); trên sông Đáy tại trạm Phủ Lý là 4,81 m (trên báo động 3 là 0,81 m), tại trạm Ninh Bình là 3,42 m (trên báo động 3 là 0,42 m). Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Bình, dự báo mực nước trên sông Hoàng Long và sông Đáy tiếp tục lên chậm. Đỉnh lũ trên sông Hoàng Long (tại bến Đế có khả năng từ 4,9-5 m).

Để chủ động ứng phó với lũ lớn, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu tập trung triển khai một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 16/9/2026.

2. Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo phân công địa bàn tại Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 21/4/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh và Thông báo số 103/TB-BCHPTDS ngày 21/5/2026 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc thông tin để kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý các tình huống phát sinh; bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản của nhân dân; trường hợp vượt quá khả năng, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, xử lý.

3. Chủ tịch UBND các xã, phường bị ảnh hưởng của lũ sông Hoàng Long và sông Đáy

Sẵn sàng và chuẩn bị đầy đủ các biện pháp để thực hiện di dời người dân đến nơi an toàn theo thẩm quyền và phương án đã được phê duyệt.

Rà soát, triển khai trên thực tế phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn đê điều, chủ động phòng, chống lũ.

Chỉ đạo các lực lượng triển khai ngay việc thực hiện tổ chức, canh gác 24/24h các trọng điểm xung yếu; kịp thời phát hiện, báo cáo và xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu những sự cố, hư hỏng của đê, kè, cống; sẵn sàng phương án "bốn tại chỗ";

Phân công từng đồng chí thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã và các lực lượng chức năng của địa phương xuống địa bàn để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống lũ.

Tăng cường tuyên truyền đến nhân dân các biện pháp chủ động ứng phó với mưa, lũ. Triển khai ngay các phương án đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân sinh sống tại các khu vực ngoài bãi sông, kiên quyết không để người dân ở lại các khu vực nguy hiểm khi lũ lên cao (trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời).

Tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó; thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường).

4. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Chỉ đạo lực lượng chuyên trách quản lý đê điều phối hợp với các địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát các trọng điểm đê điều xung yếu để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu; tăng cường công tác kiểm tra các tuyến đê, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định.

Tổ chức theo dõi sát, dự báo, thông tin kịp thời diễn biến bão, mưa lũ; chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác ứng phó thiên tai theo thẩm quyền; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đồng chí khẩn trương triển khai thực hiện. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, thiếu quyết liệt trong công tác phòng, chống thiên tai.