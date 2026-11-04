Tập trung triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết về cải cách hành chính, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

Tham gia hội nghị có đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Trọng Hoàng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Hội nghị đã xem xét, cho ý kiến về nhiều dự thảo báo cáo, kế hoạch quan trọng liên quan đến công tác xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát, công tác tư tưởng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ.

Hội nghị cũng thảo luận nhiều nội dung trọng tâm về công tác chuyển đổi số, kiểm tra, giám sát chuyên đề, công tác chính trị tư tưởng, cơ chế bảo vệ và khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Qua thảo luận, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến về việc siết chặt kỷ cương, bổ sung các chỉ tiêu giải pháp thực chất, phân định rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu và lộ trình khắc phục hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đánh giá cao nỗ lực chuẩn bị của các cơ quan tham mưu, đồng thời nhấn mạnh một số yêu cầu cốt lõi đối với từng nhóm nhiệm vụ.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu báo cáo tổng kết phải bám sát chương trình toàn khóa, đánh giá kết quả bằng số liệu cụ thể; chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm thuộc về tập thể hay cá nhân nào, nguyên nhân do đâu, để phân định trách nhiệm khách quan, chủ quan.

Đối với nhiệm vụ năm 2027, tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các chỉ thị, nghị quyết về cải cách hành chính, chuyển đổi số trong cơ quan Đảng.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra trực tiếp tại cơ sở, đồng chí Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chỉ rõ thực tế nhiều chỉ thị, nghị quyết cấp trên triển khai xuống dưới còn chậm, việc quán triệt chưa gắn liền với kiểm tra kết quả thực hiện.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tăng cường giám sát chi bộ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm. Đối với các đơn vị được kiểm tra, phải ban hành ngay kế hoạch khắc phục, có thời hạn và lộ trình cụ thể.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh yêu cầu Ban Tuyên giáo và các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy tập trung hoàn thiện sớm các kế hoạch. Cần cụ thể hóa nhiệm vụ phù hợp với đặc thù khối cơ quan tỉnh, giao việc rõ ràng để xây dựng bộ chỉ số đánh giá (KPI) cán bộ, lấy chất lượng và sản phẩm thực tế làm thước đo.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2026, góp phần vào mục tiêu chung của tỉnh Nghệ An.

Song song đó, tập trung làm tốt công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm; đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hồ sơ cán bộ điện tử và quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn ngay từ cơ sở.