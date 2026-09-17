Tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau khi Nghị quyết số 72-NQ/TW được ban hành, tỉnh cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Quá trình triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW tại tỉnh từng bước chuyển trọng tâm từ khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe người dân. Các chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe được lồng ghép trong các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2026, nhiều chỉ tiêu đã đạt hoặc vượt kế hoạch. Tuổi thọ trung bình của người dân đạt 72,4 năm, tăng so với mức 72,2 năm năm 2025 và đạt mục tiêu kế hoạch năm 2026. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng ước thực hiện năm 2026 đạt trên 95%, đạt mục tiêu đề ra.

Đến hết ngày 14/9/2026, trên địa bàn tỉnh đã triển khai khám sức khỏe định kỳ cho 382.474 người, đạt 67,9% kế hoạch. Công tác khám sức khỏe đầu năm học 2026 - 2027 được triển khai tại các cơ sở giáo dục, trong đó tập trung tại 11 trường phổ thông nội trú liên cấp ở 11 xã biên giới.

Cùng với công tác dự phòng, y tế cơ sở tiếp tục được củng cố. Tỷ lệ trạm y tế cấp xã có ít nhất từ 4 - 5 bác sĩ hiện đạt 43%, mục tiêu năm 2026 là 48%, ước thực hiện cả năm đạt 48%. Tỷ lệ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã toàn tỉnh đạt 25,42%, cao hơn mục tiêu trên 20%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99,6%, vượt mục tiêu 99,36% của năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ kết luận hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ đề nghị Sở Y tế và các địa phương tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, phấn đấu đến ngày 30/11/2026 hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu. Sở Y tế chủ trì rà soát toàn bộ các nhiệm vụ, xây dựng lộ trình cụ thể, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất và chuyên môn để Trung tâm Y tế Bảo Lạc có thể vận hành ngay sau khi hoàn thành, bàn giao.

UBND các xã, phường nâng cao trách nhiệm, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, chủ động rà soát các nhiệm vụ đã, đang và chưa triển khai để kịp thời tổ chức thực hiện; trước mắt xây dựng kế hoạch khám sức khỏe cho học sinh; đối với các xã biên giới cần huy động lực lượng công an, biên phòng phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kịch bản cụ thể cho từng trường, phối hợp với ngành y tế và các địa phương tổ chức khám sức khỏe học sinh, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn. Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND tỉnh bố trí, bảo đảm kinh phí cho các địa phương triển khai nhiệm vụ. Sở Y tế tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cần thiết, xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai thực chất, đúng tiến độ.