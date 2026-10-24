Tiêm phòng vắc-xin là một trong những biện pháp hữu hiệu phòng ngừa dịch bệnh tả lợn châu Phi. Ảnh: Lê Ngọc

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 23/10/2026 về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Theo thông tin từ Hệ thống Quản lý thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam (Cục Chăn nuôi và Thú y), cả nước đã xảy ra 1.294 ổ dịch tại 3.541 thôn thuộc 31 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy 167.755 con lợn. Tại Thanh Hóa, từ đầu năm 2026 đến nay, dịch bệnh xảy ra tại 463 hộ, thuộc 162 thôn của 26 xã, phường, buộc phải tiêu hủy 8.585 con lợn, với tổng trọng lượng 543.126 kg.

Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan, bùng phát trên địa bàn tỉnh được đánh giá ở mức cao do dịch có khả năng lây lan nhanh, đường truyền lây đa dạng, khó kiểm soát; tổng đàn lợn của tỉnh khoảng 1,3 triệu con, trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa bảo đảm an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh vẫn chiếm tỷ lệ cao. Bên cạnh đó, nhiều địa phương từng xảy ra dịch trong năm 2025, mầm bệnh có thể tồn tại trong môi trường; hoạt động vận chuyển, kinh doanh, giết mổ lợn tăng mạnh vào những tháng cuối năm cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh.

Để chủ động phòng, chống, bao vây, dập tắt các ổ dịch, bảo đảm phát triển chăn nuôi và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo quy định và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa cùng UBND các xã, phường tăng cường thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, nguy cơ lây lan diện rộng và các biện pháp phòng, chống dịch; chú trọng tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cấp xã, nhân rộng các mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh, hướng dẫn vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất và thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học.

Các địa phương phải tuyên truyền, yêu cầu người dân tuyệt đối không vứt xác động vật chết ra môi trường, nhất là sông, hồ chứa, kênh, mương, ruộng đồng, gây lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Hành vi vứt xác động vật chết ra môi trường là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác phòng, chống dịch

Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực triển khai các giải pháp; phân công thành viên Ban Chỉ đạo và lực lượng chức năng giám sát dịch bệnh đến từng thôn, bản, tổ dân phố, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các ổ dịch, hạn chế phát sinh ổ dịch mới.

Việc xử lý, tiêu hủy lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn nghi mắc bệnh và lợn cùng ô chuồng với lợn mắc bệnh phải được thực hiện theo quy định. Các địa phương chủ động triển khai chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với những đơn vị thiếu giải pháp cụ thể, thiếu quyết liệt, để dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi.

Cùng với đó, các xã, phường tập trung thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2026 theo Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 3/9/2026 của UBND tỉnh; hướng dẫn người chăn nuôi vệ sinh, sát trùng chuồng trại và khu vực xung quanh có nguy cơ cao.

Quản lý chặt chẽ đàn lợn, hoạt động tái đàn và nguồn giống. Chỉ cho phép tái đàn tại các hộ, cơ sở đã thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, bảo đảm yêu cầu và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; kiên quyết không cho tái đàn tại cơ sở chưa bảo đảm an toàn dịch bệnh, có nguy cơ tái phát dịch. Những trường hợp không kê khai hoạt động chăn nuôi, không bảo đảm điều kiện dẫn đến xảy ra dịch bệnh phải bị xử lý nghiêm.

Người chăn nuôi phải thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học hằng ngày; các hộ, cơ sở có lợn buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh phải thực hiện đầy đủ việc vệ sinh, sát trùng, tiêu độc để tiêu diệt mầm bệnh, không để phát tán ra môi trường.

Công tác kiểm soát vận chuyển, giết mổ, kinh doanh và tiêu thụ lợn, sản phẩm từ lợn được tăng cường, nhất là tại các cơ sở thu gom, giết mổ, chế biến và vận chuyển.

Đối với 16 xã biên giới, lực lượng chức năng phối hợp với Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật vào Việt Nam.

Các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, thu gom và tổ chức tiêu hủy xác động vật chết ngoài môi trường; chỉ đạo công an cấp xã và lực lượng chức năng ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn mắc bệnh và vứt xác lợn chết gây lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Đồng thời, chủ động huy động nhân lực, phương tiện, vật tư, dụng cụ, hóa chất sát trùng, vôi bột, vắc xin để sẵn sàng bao vây, dập tắt ổ dịch ngay khi mới phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất.

\Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh nếu thiếu trách nhiệm, không chỉ đạo quyết liệt, không có giải pháp cụ thể, để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng hoặc kéo dài, ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống dịch, giám sát chặt chẽ tình hình, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý triệt để các ổ dịch. Chi cục Chăn nuôi và Thú y phân công lực lượng bám sát địa bàn, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện an toàn sinh học; tăng cường lấy mẫu giám sát, duy trì các đội phản ứng nhanh, tham mưu hỗ trợ vật tư, hóa chất, thuốc diệt côn trùng cho các địa phương có dịch; đẩy mạnh xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát chặt việc vận chuyển, buôn bán lợn và sản phẩm từ lợn vào địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kết quả công tác phòng, chống dịch phải được tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/12/2026.

Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với cơ quan thú y, công an và các đơn vị liên quan kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không đúng quy định. Công an tỉnh chỉ đạo công an các xã, phường phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi vận chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm từ lợn mắc bệnh, lợn chết, vận chuyển trái phép và vứt xác lợn ra môi trường.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo lực lượng Biên phòng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khu vực biên giới ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; tuyên truyền để người dân nhận thức rõ nguy cơ dịch bệnh và tác hại của việc buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.

Sở Tài chính chủ động tham mưu, cân đối kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch theo đề xuất của các đơn vị, bảo đảm các hoạt động được triển khai kịp thời, hiệu quả. Các công ty khai thác công trình thủy lợi và Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 phối hợp với UBND các xã, phường tăng cường quản lý, phát hiện xác động vật chết và chất thải gây ảnh hưởng đến nguồn nước trên sông, kênh, mương, hồ chứa để xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, cơ sở chăn nuôi và Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.