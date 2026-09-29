Tập trung triển khai công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các dự án trọng điểm.

Báo cáo của Sở Tài chính TP cho biết: Theo Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 10-3-2026 của Thành ủy Đà Nẵng, tổng số dự án, công trình trọng điểm quy mô lớn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng giai đoạn 2025-2030 từ nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn hỗn hợp gồm có 34 dự án.

Trong đó, có 23 dự án đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. 11 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, bao gồm: 1 dự án đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng trong năm 2026 (Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất các trường phổ thông nội trú, bán trú tại các xã biên giới); 5 dự án đang triển khai; 2 dự án đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến sẽ hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và khởi công trong thời gian từ nay đến cuối năm 2026, gồm có: Dự án nâng cấp và mở rộng đường tránh Nam Hải Vân (đoạn từ Nút giao thông Hòa Liên đến Nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu), Dự án không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng; 3 dự án đang thực hiện các bước lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Lãnh đạo Sở Tài chính TP báo cáo tại cuộc họp.

Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai các dự án trọng điểm, Sở Tài chính TP tham mưu UBND TP báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, có ý kiến chỉ đạo về việc đưa 2 dự án gồm: Dự án Tuyến hầm qua Sân bay Quốc tế Đà Nẵng và Dự án Khu công nghệ số tập trung ra khỏi danh mục các dự án, công trình trọng điểm quy mô lớn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng giai đoạn 2025-2030.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã báo cáo về kế hoạch triển khai, tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm trong thời gian đến; đối với các dự án đã có quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ khẩn trương tiến hành đấu thầu và khởi công như: Dự án không gian đổi mới sáng tạo khởi công trong tháng 10-2026, Dự án Tuyến đường ven song Cu Đê kết nối Khu thương mại tự do Đà Nẵng khởi công trong tháng 2-2027, Dự án Tuyến đường cao tốc nội thị kết nối trung tâm TP đến Chu Lai khởi công trong tháng 3-2027, v.v…

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng kiểm tra tình hình triển khai Dự án trọng điểm QL14D.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cũng phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thi công các dự án, công trình trọng điểm. Trong đó, các khó khăn, vướng mắc chủ yếu đến từ công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng bị chậm trễ so với tiến độ đã đặt ra; thiếu nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi công; mặt bằng vướng nhiều công trình hạ tầng điện lưới, viễn thông…

Đơn cử, như Dự án nâng cấp và cải tạo QL14D: hiện đơn vị tư vấn đo đạc mới chỉ bàn giao bình đồ thửa đoạn qua xã La Dêê và một phần ở xã Bến Giằng (Km0 – Km14), chưa bàn giao các đoạn còn lại nên còn vướng mắc trong công tác phối hợp kiểm đếm đền bù; chưa di dời hệ thống điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp, v.v… Hay như Dự án Liên kết vùng miền Trung: nguồn vật liệu xây dựng cấp phối đá dăm tại các mỏ cung cấp không đủ nhu cầu đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công hoàn thành nền, móng các đường giao thông để triển khai thảm bê-tông nhựa…

Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD Các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng báo cáo tại cuộc họp.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP, kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu trong thời gian đến các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư tiếp tục xác định việc triển khai các dự án trọng điểm quy mô lớn là nhiệm vụ trọng tâm; tập trung nguồn lực, tăng cường phối hợp, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ đề ra; rà soát cụ thể tiến độ từng dự án, từng hạng mục, phần việc, xác định rõ những nội dung đã hoàn thành, những công việc còn tồn đọng; phải xác định rõ đầu việc, tiến độ, trách nhiệm của từng đơn vị, từng cá nhân, chủ động phối hợp xử lý công việc…

Đối với các dự án còn khó khăn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, thủ tục đầu tư, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động vào cuộc, xác định rõ đầu mối và thời hạn xử lý từng nội dung; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền, không để các điểm nghẽn kéo dài; đề nghị Sở Tài chính TP ưu tiên bố trí vốn cho công tác đền bù giải tỏa, v.v…

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng báo cáo tại cuộc họp.

Đối với các dự án đang triển khai thi công, các chủ đầu tư phải tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, tranh thủ thời tiết để bù đắp khối lượng chậm, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và an toàn trong thi công, ưu tiên thi công và sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng các dự án trên các lĩnh vực y tế, giáo dục…

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng quà động viên chủ đầu tư, nhà thầu và công nhân thi công Dự án QL14B.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP theo lĩnh vực, dự án trọng điểm được phân công phụ trách trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ các dự án; thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

PHÚ NAM