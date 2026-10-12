Tập trung triển khai chính sách phù hợp thực tiễn cơ sở

Đoàn công tác làm việc tại xã Tân Cương.

Thực hiện Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND ngày 30/7/2025 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ phát triển ngành chè, xã Tân Cương đã ban hành kế hoạch cụ thể, xác định rõ lộ trình và mục tiêu, cơ chế chính sách theo từng năm.

Đến nay, toàn xã có 7,5ha đã được hỗ trợ trồng mới, trồng thay thế; dự kiến 40ha sẽ tiếp tục được hỗ trợ trồng mới, trồng thay thế trong năm 2026.

Các chính sách hỗ trợ chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, tiêu chuẩn hữu cơ cũng đang được thực hiện. Toàn xã hoàn thành thẩm định và cấp 3 mã số vùng trồng chè, phấn đấu đưa tỷ lệ diện tích có mã số vùng trồng đạt 20% trên tổng diện tích năm 2026.

Việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp, hoạt động câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, thể thao, xây dựng hương ước, quy ước và người trông coi di tích đã được triển khai kịp thời.

Công tác rà soát đối tượng, chi trả hỗ trợ bảo đảm chặt chẽ, minh bạch, đúng định mức; quản lý, sử dụng và hoàn trả kinh phí đúng quy định.

Đoàn khảo sát tại HTX Trà Nguyên Long.

Tại buổi làm việc, xã Tân Cương nêu một số khó khăn trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết của HĐND tỉnh. Địa phương đề nghị các sở, ngành tiếp tục có văn bản hướng dẫn cụ thể để triển khai hiệu quả nghị quyết; xem xét sửa đổi, nâng mức hỗ trợ thiệt hại khôi phục sản xuất đối với cây chè...

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai các cơ chế, chính sách của xã Tân Cương. Đồng chí đề nghị xã tăng cường sự lãnh đạo đối với việc triển khai các nghị quyết; tập trung rà soát lại các chính sách và triển khai cho phù hợp với thực tiễn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, để các chính sách đạt hiệu quả cao. Các ý kiến, kiến nghị của địa phương sẽ được Đoàn tổng hợp trước khi làm việc với UBND tỉnh trong thời gian tới.

Trước đó, Đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tại HTX Trà Quê Em, HTX Trà Nguyên Long và chùa Y Na.