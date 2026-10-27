Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế biển, bảo đảm thực chất, đúng quy định

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 10/2026, các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Một số nội dung trọng tâm có chuyển biến tích cực, nhất là công tác hoàn thiện quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ; chuẩn bị đầu tư, triển khai hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ven biển; thu hút, hỗ trợ các dự án quy mô lớn; phát triển hạ tầng giao thông, điện, thủy lợi, đê biển.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, việc bố trí quỹ đất phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế biển được quan tâm. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các xã, phường; phối hợp góp ý cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển; xây dựng đề cương, dự toán kinh phí thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Hạ tầng thủy lợi, đê biển tiếp tục được đầu tư, củng cố. Các công trình cống Cồn Tư, cống Cồn Năm và dự án thành phần đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh đã hoàn thành. Một số dự án nâng cấp, củng cố hệ thống đê biển đang được chuẩn bị đầu tư. Dự án xử lý cấp bách tuyến đê biển Hải Thịnh III và xây dựng mới cống 1/5, xã Hải Thịnh đã được UBND tỉnh phê duyệt; các thủ tục liên quan đến thi công công trình đê điều tiếp tục được hoàn thiện. Dự án xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản Giao Thủy đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt chủ trương đầu tư, đang triển khai các bước chuẩn bị theo quy định.

Sản xuất thủy sản duy trì tăng trưởng. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 253.528 tấn, bằng 80,33% kế hoạch năm, tăng 2,73% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, sản lượng nuôi trồng ước đạt 194.074 tấn, sản lượng khai thác ước đạt 59.454 tấn. Ngành tiếp tục triển khai 12 mô hình ứng dụng con nuôi, kỹ thuật mới trong nuôi trồng thủy sản vùng biển, ven biển, gắn với liên kết tiêu thụ, phát triển sản phẩm đặc sản và bảo đảm an toàn sinh học.

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được tăng cường. Toàn tỉnh đã cấp giấy phép khai thác thủy sản cho 1.399/1.402 tàu cá thuộc diện phải cấp phép, đạt 99,79%; có 619/621 tàu cá thuộc diện bắt buộc đã lắp thiết bị giám sát hành trình, đạt 99,68%. Các đơn vị duy trì kiểm tra tàu cá rời, cập cảng; phối hợp xác minh, xử lý các trường hợp mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên biển.

Cùng với phát triển sản xuất, công tác bảo vệ môi trường, hệ sinh thái ven biển tiếp tục được chú trọng. Lực lượng kiểm lâm phối hợp với các địa phương tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng ngập mặn, giám sát hoạt động nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng. Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng ngập mặn tại vùng đồng bằng sông Hồng do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại cơ bản bảo đảm tiến độ…

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu rà soát những công việc đã triển khai từ kỳ họp trước, làm rõ khó khăn, vướng mắc, chỉ rõ một số nhiệm vụ còn chậm và nguyên nhân. Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới, nhất là đối với hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển đòi hỏi kinh phí lớn, nhân lực chuyên sâu và trang thiết bị hiện đại, cần tiếp tục nghiên cứu phương án thực hiện phù hợp.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương tập trung cao cho các nhiệm vụ trọng tâm đã được giao; tăng cường phối hợp, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm công việc được triển khai thực chất, đúng quy định.

Đối với Khu kinh tế Ninh Cơ, đồng chí yêu cầu tập trung hoàn thiện các nội dung quy hoạch theo yêu cầu của cơ quan Trung ương, sớm trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Cùng với đó, chú trọng các nội dung liên quan đến cảng nước sâu, hệ thống đường giao thông kết nối và hạ tầng điện, nước, bảo đảm tính đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư. Đối với các khu vực khác, chủ động hỗ trợ các đơn vị, nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp ven biển.

Đồng chí giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cùng các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các công việc đúng thẩm quyền, đúng quy định, không để thất thoát ngân sách nhà nước. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nhà đầu tư có năng lực tham gia phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp theo hướng đồng bộ, thân thiện với môi trường.

Trong lĩnh vực thủy sản, ngành nông nghiệp phối hợp với lực lượng biên phòng, công an và các địa phương tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản đúng quy định; thực hiện nghiêm các nhiệm vụ phòng, chống khai thác IUU. Đồng thời, quan tâm phát triển sản xuất, chế biến thủy sản theo chuỗi; hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai dự án. Chú trọng bảo vệ đê điều, chủ động phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động sản xuất khu vực ven biển.

Đối với lực lượng quân sự, công an cần phối hợp với bộ đội biên phòng và các địa phương ven biển bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biển, gắn với xây dựng nông thôn mới. Các sở, ngành, địa phương xác định rõ tiến độ, trách nhiệm đối với từng nhiệm vụ; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền, góp phần phát triển kinh tế biển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.