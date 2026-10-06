Tập trung triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm ngành xây dựng và Quy hoạch chung xã Y Tý

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở: Xây dựng; Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Những kết quả tích cực trong 9 tháng của ngành xây dựng

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Xây dựng Phí Công Hoan đã báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác 9 tháng năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của Sở Xây dựng. Theo đó, tính đến hết ngày 30/9/2026, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 32,32%, bám sát mục tiêu năm là 32,4%. Đồng thời, 100% số xã trên địa bàn đã hoàn thành phê duyệt Quy hoạch chung. Địa phương đang phối hợp đẩy nhanh các dự án quốc gia trọng điểm. Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn Yên Bái - Lào Cai) và tuyến kết nối các tỉnh miền núi phía Bắc dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Dự án Cảng hàng không Sa Pa (6.949 tỷ đồng) đã duyệt hồ sơ mời thầu và đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư PPP. Riêng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đang triển khai kiểm đếm tại 12 xã, phường, quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2027.

Trong 9 tháng, Sở Xây dựng đã giải quyết thành công 90.945 hồ sơ hành chính. Giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ 88,9% so với kế hoạch giao. Chiến dịch giao thông nông thôn cũng ghi nhận kết quả tích cực với 365 công trình được khởi công, mở mới và mở rộng hơn 292 km nền đường.

Giám đốc Sở Xây dựng Phí Công Hoan báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác 9 tháng năm 2026 của ngành xây dựng.

Trong 3 tháng cuối năm, Sở Xây dựng tập trung phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai đợt thi đua giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án quy hoạch chung đô thị liên phường và các dự án nhà ở xã hội...

Định hướng phát triển Y Tý thành đô thị du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe Quy hoạch chung xã Y Tý với định hướng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, định hướng chiến lược phát triển Y Tý thành đô thị du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp gắn liền với sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, giữ vững an ninh - quốc phòng vùng biên giới và hướng tới mô hình tổ chức thành một phường trực thuộc tỉnh Lào Cai.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Phạm vi và quy mô phát triển Quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã là 12.757,77 ha, trong đó khu vực dự kiến phát triển đô thị chiếm khoảng 4.930 ha. Dự báo quy mô dân số đến năm 2050 đạt khoảng 58.700 người, tập trung phần lớn tại khu vực phát triển đô thị. Cấu trúc không gian với 2 vùng và 5 phân khu chức năng không gian toàn xã được tổ chức chặt chẽ thành 2 vùng phát triển chính.

Vị trí xã Y Tý trên bản đồ tỉnh Lào Cai.

Vùng 1 (đô thị du lịch lõi trung tâm) gồm vùng trung tâm hiện hữu và các thôn lân cận (Lao Chải, Choản Thèn, Phìn Hồ, Phìn Chải, Ngải Thầu), chia làm 3 phân khu chính: Y Tý ngàn mây (trung tâm hành chính, thương mại hiện đại), Y Tý ngàn sao (khu nghỉ dưỡng cao cấp, thể thao, giải trí) và Y Tý ngàn năm (không gian bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, đặc biệt là người Hà Nhì).

Vùng 2 (quản lý bảo tồn rừng và nông lâm nghiệp) tập trung phía Tây và phía Bắc nhằm giữ gìn hệ sinh thái rừng nguyên sinh, phát triển dược liệu và du lịch sinh thái bền vững thông qua 2 phân khu Y Tý ngàn hương (thôn Sim San) và Y Tý ngàn sắc (thôn Phìn Chải, 1 phần thôn Ngải Thầu). Cùng với đó, định hướng hệ thống giao thông sẽ được nâng cấp mạnh mẽ, nổi bật là tuyến đường tỉnh 158 và đường tỉnh 156, cùng dự án đường kết nối du lịch Y Tý đi Bản Vược (dài 48km, quy mô 4 làn xe).

Quy hoạch chung xã Y Tý.

Quy hoạch định hướng đầu tư 2 nhà máy nước mới, xây dựng mạng lưới cấp nước sạch và đặt mục tiêu kiểm soát nghiêm ngặt các nguồn gây ô nhiễm, bảo vệ hệ thống sông suối tự nhiên nhằm đảm bảo phát triển kinh tế bền vững đi đôi với bảo tồn cảnh quan tự nhiên của vùng cao Lào Cai.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2026

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của Sở Xây dựng trong triển khai nhiệm vụ thời gian qua. Đồng chí cho rằng, Sở đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhất là công tác quy hoạch, nhưng một số nội dung về số hóa mô hình, bản đồ cần tiếp tục khẩn trương hoàn thiện để phục vụ công tác rà soát, bổ sung quy hoạch trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng từ nay đến cuối năm tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được giao, xác định rõ tiến độ từng tháng, từng dự án, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Đối với lĩnh vực giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là chương trình phát triển giao thông nông thôn. Đồng thời, bám sát các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, nhất là tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, quốc lộ 4E và các tuyến giao thông kết nối; chủ động phối hợp với các chủ đầu tư, nhà thầu để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh khối lượng và tiến độ giải ngân.

Về phát triển nhà ở xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, cập nhật các chỉ tiêu sau khi Quốc hội điều chỉnh chỉ tiêu nhà ở xã hội cho địa phương; tham mưu phân bổ lại chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo từng năm, đồng thời kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án, nhất là các dự án đang có dấu hiệu chậm tiến độ. Việc triển khai phải bảo đảm thực chất, bám sát khả năng thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2026.

Đối với Quy hoạch chung xã Y Tý, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu kỹ nội dung, bảo đảm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, văn hóa và vị trí vùng biên giới; đồng thời thu hút sự quan tâm, đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Việc triển khai quy hoạch cần thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với phát triển hạ tầng, du lịch, dịch vụ, bảo tồn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường, tạo nền tảng để Y Tý phát triển thành khu vực đô thị du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng có sức hấp dẫn, từng bước hiện thực hóa các định hướng đã được phê duyệt.