Tập trung triển khai các giải pháp cụ thể, đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại hội nghị (Ảnh chụp màn hình trực tuyến)

Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương; đại diện một số tập đoàn là chủ đầu tư các dự án, côngtrình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng.

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Công ty Cổ phần Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, các dự án thuộc BCĐ Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải trước đây, trong tổng số 61 dự án/dự án thành phần (DATP) đang triển khai thi công có 42 dự án/DATP được triển khai đáp ứng kế hoạch; 19 dự án/DATP do các địa phương làm cơ quan chủ quan triển khai chậm so với kế hoạch. Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công thuộc danh mục BCĐ quản lý đạt khoảng 40%, thấp hơn tỷ lệ giải ngân trung bình cả nước.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo một số nội dung liên quan tại hội nghị (Ảnh chụp màn hình trực tuyến)

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong danh mục kèm theo Quyết định số 2634/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 2/12/2025 về việc phê duyệt danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng có 19 dự án nhà máy nhiệt điện (18 dự án nhà máy nhiệt điện LNG - khí thiên nhiên hóa lỏng và 1 nhà máy nhiệt điện than), 9 dự án nhà máy thủy điện, 3 chuỗi dự án khí - điện; 43 dự án lưới điện truyền tải.

Đến thời điểm này, 16/18 dự án nhà máy nhiệt điện LNG đã lựa chọn được chủ đầu tư, 2 dự án đang thực hiện lựa chọn nhà đầu tư; 2 dự án đã khởi công. Cùng đó, 2/9 dự án nhà máy thủy điện đang triển khai thi công, các dự án còn lại đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Đối với 3 chuỗi dự án khí - điện, hiện đều đã có nhà đầu tư. Với các dự án lưới điện truyền tải, hiện tại, 10 dự án đã triển khai thi công, các dự án còn lại đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng báo cáo một số nội dung liên quan tại hội nghị (Ảnh chụp màn hình trực tuyến)

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương, quá trình triển khai các dự án, công trình trọng điểm quốc gia thuộc lĩnh vực công thương và lĩnh vực xây dựng phần lớn đều gặp vướng mắc như: công tác chuẩn bị đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư mất nhiều thời gian; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm; vướng mắc do các quy hoạch và các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và rừng mất nhiều thời gian… Những vướng mắc này đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo một số tập đoàn và lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã trao đổi, làm rõ về tiến độ triển khai các dự án, côngtrình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng; nêu những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án; đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm thúc đẩy tiến độ các dự án trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định: Các côngtrình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng trong thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển mới, có tính chất quyết định để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026 và các năm tiếp theo.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu: Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, các bộ, ngành trung ương liên quan, các địa phương và nhà đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương triển khai các giải pháp cụ thể, đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng.

Các bộ, ngành trung ương và các địa phương phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ các dự án trọng điểm; thường xuyên cập nhật tiến độ, kịp thời cảnh báo các dự án chậm tiến độ, giải ngân chậm để kịp thời có giải pháp xử lý, tháo gỡ; tập trung đẩy mạnh khâu tổ chức thực hiện các dự án (chuẩn bị đầu tư, phê duyệt đầu tư, chọn nhà thầu, thi công...).

Các bộ, ngành trung ương và các địa phương khẩn trương báo cáo các khó khăn, vướng mắc, cũng như cam kết về tiến độ thi công và tiến độ giải ngân vốn đầu tư của các dự án gửi Bộ Xây dựng tổng hợp để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

BCĐ các công trình trọngđiểm lĩnh vực công thương và xây dựng được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 BCĐ gồm: BCĐ Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải; BCĐ các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt; BCĐ Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng và BCĐ xây dựng nhà máy điện hạt nhân.