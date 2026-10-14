Tập trung tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Tổ công tác, Tổ giúp việc và các đơn vị liên quan về tình hình triển khai tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Triển khai tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật và xử lý văn bản chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, các sở, ban, ngành đã tổ chức rà soát lại các văn bản thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý; tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới hoặc bãi bỏ văn bản theo phương án đã đề xuất. Sở Tư pháp đã thực hiện theo dõi, tổng hợp tình hình xử lý văn bản của các cơ quan; đồng thời hướng dẫn về hình thức xử lý, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

Đến ngày 13/10/2026, các sở, ban, ngành đã tham mưu cấp có thẩm quyền hoàn thành xử lý 69/160 văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh (đạt tỷ lệ 43%). Trong đó, hoàn thành xử lý 31/75 văn bản đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, tạm ngưng hiệu lực hoặc bãi bỏ một phần; ban hành 13/32 văn bản đề xuất ban hành mới; hoàn thành xử lý 25/53 văn bản cần bãi bỏ toàn bộ.

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại cuộc làm việc.

Đối với văn bản quy phạm pháp luật cấp xã, UBND cấp xã đã hoàn thành xử lý 19/19 văn bản. Trong đó, hoàn thành xử lý 11/11 văn bản QPPL đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần; hoàn thành xử lý 8/8 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các xã, phường trước khi sắp xếp.

Đại diện phòng Tham mưu Công an tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Đối với xử lý văn bản chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, tổng số cần xử lý 6 văn bản, các sở, ban, ngành đã hoàn thành 5 văn bản, còn 1 văn bản đang trình UBND tỉnh xem xét ban hành. Về tình hình xử lý văn bản quy phạm pháp luật quy định về doanh nghiệp, điều kiện đầu tư kinh doanh chưa phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, tổng số văn bản quy phạm pháp luật chưa phù hợp 3 văn bản, trong đó đã xử lý xong 1 văn bản; đang trình UBND tỉnh xem xét ban hành 1 văn bản; đang xử lý 1 văn bản.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND cấp xã tiếp tục thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh bảo đảm đúng nội dung, nhiệm vụ, tiến độ theo kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh; khẩn trương gửi báo cáo chính thức kết quả rà soát về Sở Tư pháp, đồng thời cập nhật báo cáo và các phụ lục trên phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Tập trung nguồn lực, khẩn trương xử lý dứt điểm các văn bản thuộc trách nhiệm được giao, nhất là nhiệm vụ đã đến hạn, quá hạn và các văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng xử lý văn bản; trực tiếp chỉ đạo, phân công rõ đơn vị, cá nhân thực hiện và nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ. Đối với các văn bản chưa hoàn thành, phải xác định rõ tiến độ, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành...