Tập trung toàn lực để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem xét phương án giải phóng mặt bằng dự án Cụm Công nghiệp Na Dương 3

Theo báo cáo của các đơn vị liên quan, đến thời điểm kiểm tra, Cụm Công nghiệp Na Dương 1 đã ban hành quyết định thu hồi đất được hơn 90% diện tích cần thu hồi; Cụm Công nghiệp Na Dương 2 đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hơn 32,2 ha (đạt 74,3% diện tích cần thu hồi); Cụm Công nghiệp Na Dương 3 đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hơn 25 ha (đạt 57,8% diện tích cần thu hồi).

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem phương án thi công của dự án Cụm Công nghiệp Na Dương 1

Đối với dự án khu tái định cư xã Na Dương, dự kiến có diện tích 1,6 ha, bố trí cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án Cụm Công nghiệp Na Dương 1, 2 và 3. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành quy hoạch tổng mặt bằng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, lựa chọn nhà đầu tư và ký hợp đồng thi công.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nghe nhà đầu tư dự án Cụm Công nghiệp Na Dương 2 báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án

Còn dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào cụm công nghiệp Na Dương 1, 2, 3, đến thời điểm kiểm tra, dự án đã có kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi nhưng chưa được phê duyệt để triển khai thi công.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của chính quyền xã Na Dương và nhà đầu tư trong triển khai công tác, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của các dự án.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ rõ: Công tác giải phóng mặt bằng các dự án mặc dù có tiến triển nhưng chưa hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Trong đó, thời điểm này vẫn còn trường hợp bị vướng mắc về nguồn gốc, ranh giới và hiện trạng sử dụng đất. Cùng đó, việc bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án triển khai còn chậm do chưa có quỹ đất; tiến độ thực hiện một số công việc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào cụm công nghiệp Na Dương 1, 2, 3 chậm đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai…

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: UBND xã Na Dương và các cơ quan liên quan của tỉnh tập trung toàn lực để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, đặc biệt là tập trung hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án Cụm Công nghiệp Na Dương 1, 2, 3; các sở, ngành, UBND xã Na Dương và các nhà đầu tư phải phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo tình hình chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án tại buổi kiểm tra

UBND xã Na Dương tiếp tục bám sát tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Cụm Công nghiệp Na Dương 1, 2, 3; rà soát toàn bộ nhiệm vụ, khối lượng công việc, xác định rõ những vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, qua đó đẩy nhanh tiến độ các công việc thành phần để bù tiến độ đã chậm.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND xã Na Dương hoàn thiện các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tổ chức chi trả, vận động các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án nhận tiền bồi thường.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo một số nội dung liên quan tại buổi kiểm tra

Sở Tài chính khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh phương án cân đối, bố trí nguồn vốn thực hiện dự án Khu tái định cư xã Na Dương và dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào cụm công nghiệp Na Dương 1, 2, 3. Trong đó, làm rõ nhu cầu vốn, khả năng cân đối nguồn vốn, phương án bố trí nguồn vốn…

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND xã Na Dương, các nhà đầu tư thường xuyên cập nhật tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công hạ tầng 3 cụm công nghiệp để báo cáo UBND tỉnh xem xét và kịp thời chỉ đạo.

Các nhà đầu tư Cụm Công nghiệp Na Dương 1, 2, 3 chủ động phối hợp với UBND xã Na Dương, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để xác định cụ thể diện tích đủ điều kiện bàn giao, nhất là xác định diện tích cần ưu tiên thực hiện giải phóng mặt bằng; chủ động chuẩn bị đầy đủ máy móc, nhân lực, vật tư và nguồn lực tài chính để tổ chức thi công ngay trên diện tích đã được bàn giao, qua đó nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện 3 dự án đúng với kế hoạch đề ra.