Tập trung tìm kiếm những người còn mắc kẹt trong vụ nổ cửa hàng gas

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh kiểm tra công tác cứu nạn cứu hộ.

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND TP cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, lãnh đạo các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương đã nắm tình hình từ địa phương, từ đơn vị cứu nạn cứu hộ và chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả.

Phó chủ tịch UBND TP yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung tối đa nhân lực, phương tiện để tìm kiếm những người còn mắc kẹt, khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân trong vụ nổ gas được tìm thấy.

Các phương tiện được điều động đến hiện trường khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

Như vậy đến thời điểm hiện tại số người bị thương sau vụ nổ là 12 người và 2 người tử vong.

Sau nhiều giờ tìm kiếm số nạn nhân ban đầu được xác định là 14 người, trong đó có 12 người bị thương, 2 người tử vong.

Nạn nhân tử vong thứ 2 được đưa ra ngoài và chuyển về nhà đại thể của bệnh viện phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Tối 13/11, công tác tìm kiếm nạn nhân, rà soát hiện trường vẫn đang được các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy cùng đoàn công tác cũng đã đến Bệnh viện đa khoa Khánh Hội thăm hỏi những người bị thương đang điều trị tại đây.