Tập trung tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực trọng điểm

Đây là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Lâm Đồng nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Lực lượng chuyên môn triển khai cất bốc mộ liệt sĩ cần lấy mẫu hài cốt để giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Theo ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2 của chiến dịch diễn ra trong bối cảnh nguồn thông tin về liệt sĩ ngày càng khan hiếm, địa bàn khảo sát ngày càng khó khăn. Nhiều nhân chứng trực tiếp tham gia chiến đấu tuổi cao, sức yếu, trí nhớ suy giảm hoặc đã qua đời; địa hình chiến trường xưa cũng có nhiều thay đổi do quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Điều này đòi hỏi các cấp, ngành và lực lượng chức năng phải đổi mới phương pháp, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, kết hợp chặt chẽ giữa giám định ADN với phương pháp thực chứng để nâng cao hiệu quả tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ.

Trong năm 2027, tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung đẩy mạnh khảo sát, tìm kiếm, quy tập tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới; ưu tiên những khu vực đã có nguồn tin xác thực. Cùng với đó, các lực lượng tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình, xác định vị trí có thông tin về hài cốt liệt sĩ, tổ chức khảo sát và xây dựng bản đồ tìm kiếm, quy tập theo hướng dẫn của cấp trên.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường thu thập, kết nối, xác minh và xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ từ cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân. Tỉnh chú trọng khai thác kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội, hồ sơ, danh sách liệt sĩ và cơ sở dữ liệu hiện có để khoanh vùng địa bàn cần tìm kiếm; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong rà soát, hoàn thiện hồ sơ, số hóa dữ liệu và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đối với công tác xác định danh tính, tỉnh đặt mục tiêu 100% hài cốt liệt sĩ mới tìm kiếm, quy tập được lấy mẫu sinh phẩm, số hóa và lập hồ sơ phục vụ giám định ADN đối với những trường hợp đủ điều kiện. Tỉnh cũng tiếp tục khảo sát, xây dựng kế hoạch lấy mẫu bổ sung đối với những phần mộ liệt sĩ đã có một phần thông tin nhưng chưa xác định được danh tính sau khi rà soát bằng phương pháp thực chứng.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đơn vị quân đội, công an và các tổ chức đoàn thể. Công tác tìm kiếm, quy tập phải được tiến hành chặt chẽ, thận trọng, khoa học, chính xác, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng và phương tiện tham gia.

Trong giai đoạn 1 chiến dịch, Lâm Đồng đã tổ chức 32 đợt khảo sát, tìm kiếm, huy động hơn 799 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, đào xới khoảng 2.192,5 m³ đất đá, qua đó tìm kiếm, quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ ngoài nghĩa trang. Đặc biệt, tỉnh hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm đối với 3.625/3.625 mộ liệt sĩ đủ điều kiện tại các nghĩa trang, bàn giao toàn bộ mẫu cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN, sớm hơn kế hoạch 3 tháng. Công tác thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ cũng đạt 100,37% chỉ tiêu.

Năm 2027, cả nước kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Vì vậy, tỉnh Lâm Đồng xác định việc đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.