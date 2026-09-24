Tập trung tiêm phòng vắc-xin gia súc, gia cầm, phòng chống dịch bệnh cuối năm

Xác định tiêm phòng là giải pháp quan trọng để bảo vệ đàn vật nuôi, ngay sau khi nghe tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, gia đình ông Hoàng Văn Nam (thôn Bình Tiến, xã Cẩm Bình) đã đăng ký tiêm phòng đầy đủ cho đàn 10 con bò, nhằm tạo miễn dịch, hạn chế nguy cơ mắc và lây lan dịch bệnh.

Để đẩy nhanh tiến độ, xã Cẩm Bình phân công cán bộ chuyên môn phối hợp với các thôn rà soát, thống kê đàn vật nuôi của từng hộ. Trên cơ sở đó, các tổ tiêm phòng trực tiếp đến từng hộ chăn nuôi để tiêm vắc-xin, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, an toàn, hiệu quả.

Trong đợt này, xã Cẩm Bình dự kiến tiêm phòng cho khoảng 30.000 con gia súc, gia cầm. Cùng với tổ chức tiêm theo kế hoạch, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm giúp người chăn nuôi hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm, chủ động phối hợp tiêm phòng đầy đủ, qua đó nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc-xin.

Xã Đồng Tiến cũng đang tập trung rà soát tổng đàn, tổ chức tiêm phòng theo từng nhóm vật nuôi. Theo thống kê, toàn xã có gần 90.000 con gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm trong đợt này.

Để bảo đảm tiến độ, địa phương đã chuẩn bị nhân lực, vật tư và các điều kiện cần thiết, tổ chức tiêm đúng đối tượng, đủ liều và bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Theo kế hoạch, từ ngày 10 - 20/9, xã đã tổ chức tiêm vắc-xin lở mồm long móng, tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò; từ ngày 20 - 30/9 tiếp tục tiêm các loại vắc-xin phòng bệnh cho đàn lợn, gia cầm.

Ông Nguyễn Đức Công - Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến cho biết: “Địa bàn có tổng đàn vật nuôi khá lớn, trong khi một số địa phương lân cận đã xuất hiện các ổ dịch trên đàn gia súc nên công tác tiêm phòng được xã đặc biệt chú trọng. Địa phương đang tập trung huy động nhân lực, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch, bảo đảm tỷ lệ tiêm theo hướng dẫn của ngành chuyên môn”.

Để công tác tiêm phòng đạt hiệu quả, thời gian qua, xã Thạch Hà cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi phối hợp với lực lượng chuyên môn trong quá trình tiêm phòng; chủ động theo dõi tình trạng đàn gia súc, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường và thực hiện các biện pháp xử lý theo hướng dẫn.

Hiện nay, toàn tỉnh đã xuất hiện một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc như lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi. Thời tiết diễn biến bất thường, hoạt động vận chuyển, mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm gia tăng vào những tháng cuối năm làm tăng nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh. Vì vậy, tiêm phòng đầy đủ, đúng thời gian là giải pháp quan trọng để tạo miễn dịch chủ động, bảo vệ đàn vật nuôi.

Đến nay, sau gần 2 tuần triển khai tiêm vắc-xin đợt 2 năm 2026, toàn tỉnh đã tiêm được 3.625 liều vắc-xin lở mồm long móng và 3.490 liều vắc-xin tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò; hơn 1.000 liều vắc-xin dịch tả, tụ huyết trùng cho đàn lợn và trên 6.000 liều vắc-xin cúm gia cầm.

Theo kế hoạch, đợt tiêm phòng vắc-xin được triển khai đến hết ngày 31/10, với mục tiêu khoảng 80% số vật nuôi thuộc diện tiêm được tiêm phòng. Vì vậy, các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành kế hoạch trong thời gian còn lại.

Những tháng cuối năm, nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi thường gia tăng. Vì vậy, cùng với việc tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh, các địa phương cần rà soát chính xác tổng đàn thuộc diện tiêm, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng đợt 2 theo khung kế hoạch, bảo đảm tỷ lệ bao phủ vắc-xin theo yêu cầu. Người chăn nuôi cần chủ động phối hợp tiêm đầy đủ các loại vắc-xin theo hướng dẫn; thực hiện tốt vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, chăm sóc, nuôi dưỡng và áp dụng các biện pháp an toàn sinh học nhằm nâng cao sức đề kháng, hạn chế nguy cơ dịch bệnh phát sinh, lây lan. Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng Thú y, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh