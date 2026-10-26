Tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026

Cán bộ Thuế cơ sở 2 Ninh Bình hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục hành chính khi hoạt động. Ảnh: Anh Tuấn

Nhiều khoản thu đạt và vượt tiến độ dự toán

Năm 2026, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh được HĐND tỉnh quyết định là 80.260,8 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa là 75.160,8 tỷ đồng, gồm thu tiền sử dụng đất 42.402 tỷ đồng, thu xổ số kiến thiết 140 tỷ đồng, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết 32.618,8 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 5.100 tỷ đồng.

Đến ngày 28/9/2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 46.657,475 tỷ đồng, bằng 58,13% dự toán HĐND tỉnh giao. Thu nội địa không kể tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết đạt 29.441,981 tỷ đồng, bằng 90,26% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 5.521,316 tỷ đồng, bằng 108,26% dự toán. Tuy nhiên, thu tiền sử dụng đất mới đạt 11.548,549 tỷ đồng, bằng 27,24% dự toán HĐND tỉnh giao.

Trong dự toán thu 42.402 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất chiếm hơn một nửa. Do vậy, tiến độ thực hiện khoản thu này đạt thấp đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thu chung. So với dự toán, số tiền sử dụng đất còn phải thu là hơn 30.853 tỷ đồng, đặt ra khối lượng công việc lớn trong những tháng cuối năm. Nguyên nhân, theo đánh giá của cơ quan chức năng, thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, nhu cầu đầu tư giảm, ảnh hưởng đến tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính tại các dự án.

Cùng với đó, việc tạo nguồn thu từ đất phải hoàn thành nhiều công việc liên quan đến quy hoạch, giải phóng mặt bằng, giao đất, xác định giá đất và đấu giá quyền sử dụng đất. Những vướng mắc chưa được giải quyết tại từng dự án làm chậm tiến độ thu nộp ngân sách.

Đối với hoạt động xuất nhập khẩu, dù số thu đã vượt dự toán, song việc duy trì nguồn thu vẫn chịu tác động của thị trường. Theo đồng chí Lê Thanh Hải, Đội trưởng Hải quan Ninh Bình đánh giá về cơ cấu thu: Hiện xuất khẩu clinker, mặt hàng từng chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu thu xuất nhập khẩu của tỉnh đã giảm mạnh. Các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định thương mại tự do (FTA) làm giảm số thuế phải nộp đối với một số mặt hàng. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện thủ tục hải quan tại địa phương có cửa khẩu, cảng biển để thuận lợi vận chuyển, giảm chi phí logistics, khiến nguồn thu phát sinh ngoài tỉnh.

Tại các địa phương, công tác thu ngân sách được triển khai quyết liệt gắn với quản lý nguồn thu và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng chí Đinh Đức Hữu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoa Lư cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường 9 tháng đầu năm đạt 1.172,956 tỷ đồng, bằng 64,55% dự toán tỉnh giao và 43,81% dự toán phường giao. Phường phối hợp với cơ quan thuế rà soát các nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng; đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với những khu đất đủ điều kiện.

Đối với phường Đông A, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm đạt 117,2% dự toán tỉnh giao, vượt 17,2% dự toán. Trong những tháng cuối năm, UBND phường tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị chuyên môn và các tổ dân phố, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Kết quả tại các địa phương góp phần vào nhiệm vụ thu chung của tỉnh. Tuy nhiên, tiến độ thu toàn tỉnh cho thấy yêu cầu phải tiếp tục quản lý đầy đủ các khoản thu phát sinh, đồng thời tập trung giải quyết khó khăn đối với nguồn thu từ đất.

Tập trung giải pháp cho từng nguồn thu

Để đạt kế hoạch dự toán thu ngân sách năm 2026, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức đợt cao điểm thu ngân sách theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thu, chống thất thu và mở rộng cơ sở thu. Tiến độ thực hiện dự toán được theo dõi theo từng địa bàn, lĩnh vực, sắc thuế và khoản thu, làm căn cứ xác định nguồn còn khả năng tăng thu, khoản có nguy cơ hụt thu để kịp thời triển khai giải pháp.

Đối với tiền sử dụng đất, ngày 29/7/2026, UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển quỹ đất tạo nguồn thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2026-2030; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, ban hành quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất với các cơ quan liên quan. Việc chỉ đạo được cụ thể hóa theo từng nhóm dự án, từ hoàn thiện quy hoạch, giải phóng mặt bằng, giao đất, xác định giá đất đến thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Các sở, ngành, địa phương kiểm tra tiến độ từng dự án, khu đất dự kiến đấu giá, tập trung tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng và thủ tục. Các nghĩa vụ tài chính đã phát sinh sau giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được rà soát, đôn đốc thực hiện theo quy định. Đây là những công việc trực tiếp quyết định khả năng thu tiền sử dụng đất trong thời gian còn lại của năm.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 cho 129 đơn vị hành chính cấp xã, làm căn cứ thực hiện thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tham mưu ban hành quy trình đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tiếp tục được triển khai, phục vụ quản lý, giải quyết thủ tục về đất.

Cùng với tháo gỡ khó khăn cho nguồn thu từ đất, ngành Thuế tập trung quản lý nguồn thu từ doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh; rà soát các lĩnh vực có nguy cơ thất thu như thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản, tài nguyên khoáng sản, dịch vụ lưu trú, ăn uống và kinh doanh du lịch. Dữ liệu hóa đơn điện tử, hồ sơ kê khai và thông tin liên quan được khai thác, đối chiếu để phát hiện những trường hợp kê khai chưa đầy đủ.

Đồng chí Nguyễn Đình Đức, Trưởng Thuế tỉnh cho biết, đơn vị phấn đấu hoàn thành dự toán Bộ Tài chính giao và hoàn thành ở mức cao nhất dự toán HĐND, UBND tỉnh giao. Ngành tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, nâng cao hiệu quả quản lý hóa đơn điện tử và kiểm soát rủi ro.

Thuế tỉnh đã đánh giá rủi ro đối với hơn 28 nghìn doanh nghiệp đang quản lý, xác định 2.985 người nộp thuế có mức rủi ro cao để tiếp tục rà soát. Chênh lệch giữa kê khai và hóa đơn được thường xuyên đối chiếu, chuyển đến các đơn vị chuyên môn xử lý. Ngành đặt mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trước ngày 15/12/2026, bảo đảm tiến độ và chất lượng kiểm tra.

Công tác quản lý nợ thuế được thực hiện theo từng nhóm đối tượng, khả năng thu hồi; đôn đốc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ, xử lý theo quy định các trường hợp chây ỳ, để nợ kéo dài. Doanh nghiệp gặp khó khăn được hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, hỗ trợ giải quyết thủ tục để duy trì sản xuất, kinh doanh.

Đối với cơ quan Hải quan tiếp tục cải cách thủ tục, hỗ trợ, vận động doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện thủ tục tại địa phương; theo dõi kế hoạch sản xuất, nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu, máy móc và tình hình xuất khẩu để đánh giá sát nguồn thu.

Nhiệm vụ thu những tháng cuối năm đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan và địa phương, nhất là trong giải quyết thủ tục đất đai, đôn đốc nghĩa vụ tài chính và thu hồi nợ đọng. Quản lý sát nguồn thu, giải quyết kịp thời vướng mắc và tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh là những công việc tỉnh đang tập trung thực hiện để phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách năm 2026.