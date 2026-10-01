Tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý IV

Phiên họp thứ sáu UBND tỉnh khóa XVI.

Các đại biểu dự phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí: Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành. Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến các xã, phường.

Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tại phiên họp.

Trong 9 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển; sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng hàng hóa, gắn với chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu; công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh đón 4,85 triệu lượt khách du lịch, tăng 17% so với cùng kỳ, đạt 82,9% kế hoạch năm; doanh thu ước đạt 4.872 tỷ đồng.

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.294 tỷ đồng, bằng 90,3% dự toán Trung ương giao và 85,04% dự toán HĐND tỉnh giao. Đến ngày 16/9, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 3.594 tỷ đồng, bằng 45,7% kế hoạch. Tỉnh đã phê duyệt mới 41 dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, tổng vốn đăng ký 91.223 tỷ đồng; 17 dự án điều chỉnh tăng vốn với 1.546 tỷ đồng. Các dự án trọng điểm, như tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, hệ thống trường phổ thông liên cấp khu vực biên giới tiếp tục được tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại phiên họp.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm; hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp từng bước ổn định. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới được giữ vững; hoạt động đối ngoại tiếp tục được tăng cường.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến đối với 20 nội dung; thống nhất thông qua các dự thảo quyết định của UBND tỉnh liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư kinh doanh; thực hiện Luật Ngân sách nhà nước; điều chỉnh, thu hồi, giao bổ sung dự toán chi thường xuyên thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và một số nội dung quan trọng khác...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Đình Việt yêu cầu các sở, ban, ngành, xã, phường nâng cao trách nhiệm người đứng đầu theo tinh thần “6 rõ”; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; giải quyết vướng mắc về thủ tục hành chính, đất đai, khoáng sản, giải phóng mặt bằng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026.

Đồng chí yêu cầu xây dựng kế hoạch giải ngân theo tháng, quý, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao; đẩy nhanh các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030. Rà soát tiến độ các dự án đầu tư, xác định cụ thể thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng; tăng cường thanh tra ngay trong quá trình triển khai dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài; phân công rõ trách nhiệm đối với các dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ, du lịch và thu hút đầu tư. Các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chuẩn bị Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026; khẩn trương thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, bảo đảm đúng quy định.

Các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công tổ chức Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 theo kế hoạch và công văn của Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của kiểm toán Nhà nước đến nay chưa thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định, báo cáo kết quả thực hiện về sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Kiểm toán Nhà nước theo yêu cầu.