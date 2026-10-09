Tập trung thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi kiểm tra công tác triển khai thực hiện dự án Đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương

Dự án Đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương có quy mô sử dụng đất là gần 1.500 ha tại xã Na Dương và xã Lợi Bác.

Trong đó, diện tích đã được UBND tỉnh giao đất là hơn 711 ha và kế hoạch giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án trong năm 2026 là hơn 104 ha; có 244 gia đình, 2 tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phương án thực hiện dự án Đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương

Theo báo cáo của các đơn vị liên quan tại buổi kiểm tra, tính đến thời điểm này, chính quyền các xã đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư được 32,19/104,47 ha, đạt 30,8% kế hoạch năm 2026; ban hành thông báo thu hồi đất được 104,75 ha của 282 hộ; thực hiện kiểm kê đất đai, tài sản trên đất được 102,5 ha của 279 hộ; phê duyệt phương án bồi thường được 24,2 ha đối với 105 lượt hộ.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện GPMB dự án Đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương ngay tại thực địa

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ GPMB của dự án Đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương vẫn chậm so với kế hoạch đề ra. Vướng mắc trong công tác GPMB của dự án chủ yếu liên quan đến hồ sơ pháp lý về đất đai, xác minh nguồn gốc và hiện trạng sử dụng đất.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo một số nội dung tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo xã Na Dương và Lợi Bác, lãnh đạo Công ty Than Na Dương (nhà đầu tư) đã trao đổi, làm rõ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác GPMB dự án; làm rõ những vướng mắc trong hỗ trợ, bồi thường, GPMB; đề xuất những giải pháp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương.

Lãnh đạo Công ty Than Na Dương báo cáo tiến độ thực hiện dự án

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trong những tháng cuối năm 2026, các sở, ngành của tỉnh, UBND 2 xã Na Dương và Lợi Bác, Công ty Than Na Dương chủ động phối hợp, tập trung thực hiện hiệu quả công tác GPMB dự án Đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương.

Các cơ quan của tỉnh, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động hướng dẫn UBND xã Na Dương và Lợi Bác trong xác minh về nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất, cũng như thực hiện điều chỉnh quy mô dự án Khu tái định cư xã Na Dương.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chỉ đạo Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Lộc Bình phối hợp với UBND xã Na Dương và Lợi Bác đẩy nhanh công tác đo đạc, kiểm đếm, lập, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện GPMB dự án để nhanh chóng bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư để triển khai thi công dự án theo kế hoạch.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Đồng chí chỉ đạo UBND 2 xã Na Dương và Lợi Bác tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các gia đình đồng thuận thực hiện kiểm đếm, nhận tiền hỗ trợ đền bù và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành hay không hợp tác thì chuẩn bị đầy đủ thủ tục để thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. Chính quyền 2 xã chủ động phối hợp với Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Lộc Bình giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB của dự án; kịp thời báo cáo, xin ý kiến tham vấn các sở, ngành về các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Công ty Than Na Dương tiếp tục phối hợp với UBND 2 xã và các cơ quan liên quan của tỉnh trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB dự án.