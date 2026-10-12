Tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm

Cụ thể, tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đồng Nai lần thứ I, đặc biệt là Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị. Triển khai cơ chế, chính sách phát triển thành phố sau khi Chính phủ ban hành nghị định liên quan; đồng thời xây dựng các nghị quyết, quyết định để tổ chức thực hiện.

Thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 thông qua thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm. Cùng với đó, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch, phấn đấu thu ngân sách năm 2026 đạt 150 ngàn tỷ đồng.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là đẩy nhanh lập Quy hoạch tổng thể thành phố với tầm nhìn 100 năm; hoàn thiện các quy hoạch phân khu, khu chức năng, khu vực động lực; triển khai các dự án đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ số tập trung và hạ tầng chiến lược. Thành phố cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thành phố tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tháo gỡ vướng mắc về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm. Đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội; chủ động phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ.

Thành phố tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, tạo môi trường ổn định, an toàn, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.