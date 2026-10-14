Tập trung thực hiện '5 không' trong chống khai thác IUU

Cuộc họp kết nối trực tuyến đến 22 tỉnh/thành phố ven biển có tàu cá. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm 2026, các bộ, ngành, địa phương phải xác định việc gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của EC là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, gắn với mục tiêu phát triển ngành thủy sản bền vững.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện "5 không": Không để phát sinh tàu cá bị nước ngoài bắt giữ; không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; không để các vụ việc vi phạm quy định về VMS không được xử lý hoặc kéo dài; không để lô hàng thủy sản không truy xuất được nguồn gốc; không để số liệu báo cáo sai khác với dữ liệu, hồ sơ và thực tế. Việc báo cáo phải bảo đảm chính xác, trung thực, dữ liệu thống nhất, đồng bộ.