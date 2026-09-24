Tập trung thu ngân sách, bảo đảm nguồn chi đầu tư phát triển

Vì vậy, các ngành chức năng đang tăng cường quản lý nguồn thu, chống thất thu, đôn đốc thu đúng, thu đủ, kịp thời bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển KT-XH.

Áp lực thu ngân sách còn lớn

Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số kéo theo nhu cầu rất lớn về nguồn vốn đầu tư công. Vì thế, UBND tỉnh giao chỉ tiêu thu thuế nội địa hơn 31.477 tỷ đồng, tăng thêm 4.395 tỷ đồng so với dự toán HĐND tỉnh giao (27.082 tỷ đồng); đồng thời thu 506 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu nhằm phục vụ đầu tư phát triển.

Theo Sở Tài chính, 8 tháng năm 2026, toàn tỉnh thu thuế nội địa (trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận được chia) được 13.416 tỷ đồng, đạt 87,9% dự toán năm, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Thu thuế xuất nhập khẩu được 601 tỷ đồng, vượt 18,7% so với dự toán cả năm.

Thu ngân sách đạt cao giúp tỉnh cân đối chi đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Tuy nhiên, so với dự toán đã được UBND tỉnh giao, số thu còn lại cần phải đảm bảo là rất lớn.

Thuế tỉnh tăng cường hướng dẫn người nộp thuế kê khai, nộp thuế đúng và đủ trên môi trường điện tử. Ảnh: T.S

Đáng chú ý là nguồn thu từ tiền sử dụng đất - một trong những nguồn thu lớn trong cơ cấu thu nội địa, toàn tỉnh mới chỉ thực hiện được 5.631 tỷ đồng, đạt 49,4% dự toán năm 2026 được HĐND tỉnh giao (11.400 tỷ đồng), giảm 31,3% so với cùng kỳ năm trước.

Do đó, nhiều công trình, dự án sử dụng nguồn vốn sử dụng đất đang phải chờ vốn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và giá trị xây dựng.

Áp lực thu ngân sách gia tăng khi các chính sách hỗ trợ miễn, giảm thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp làm giảm thu hàng nghìn tỷ đồng. Do đó, tại Hội nghị đánh giá tình hình KT-XH tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và những tháng cuối năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác thu ngân sách, đảm bảo dự toán năm 2026.

Đẩy mạnh công tác thu ngân sách

Ông Trần Cang - Giám đốc Sở Tài chính - cho biết: Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế rà soát, nắm chắc nguồn thu nhằm thu đúng, thu đủ và đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Cùng với đó, phối hợp các sở, ngành và địa phương tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh triển khai các dự án, vừa tạo nguồn thu cho ngân sách, vừa nuôi dưỡng nguồn thu. Đồng thời, đôn đốc các đơn vị đấu thầu, đấu giá thu tiền sử dụng đất theo quy định, bổ sung vào ngân sách.

Với ngành thuế, kịch bản và giải pháp các tháng còn lại của năm 2026 đã được quán triệt đến các đơn vị trực thuộc. Hiện toàn ngành đang tập trung đưa nhanh chính sách hỗ trợ vào cuộc sống, đảm bảo tối đa quyền lợi cho người nộp thuế, giúp người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đồng thời, tăng cường công tác giám sát hồ sơ khai thuế, tư vấn hướng dẫn người nộp thuế kê khai, nộp thuế đúng và đủ trên môi trường điện tử. Các nguồn thu còn dư địa, tiềm năng cũng được khai thác tối đa, đi kèm với việc xử lý, truy thu nợ thuế và ngăn chặn gian lận, trốn thuế, đảm bảo dự toán thu ngân sách năm 2026.

Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn nỗ lực cho mục tiêu tăng thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu. Ảnh: T.S

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng Thuế tỉnh - cho hay: Thuế tỉnh đang tiếp tục làm tốt công tác dự báo thu hằng tháng, hằng quý sát với thực tế phát sinh và nhận diện rủi ro.

Từ đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế có khả năng còn thất thu, kịp thời tham mưu UBND tỉnh có kịch bản, giải pháp trong công tác điều hành, chỉ đạo.

Cộng đồng trách nhiệm trong công tác quản lý, thu ngân sách, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cũng đang tăng cường đấu giá đất các dự án có diện tích lớn như: Khu đô thị CK54 (phường Pleiku); Trung tâm thương mại số 27 đường Nguyễn Văn Cừ (phường Diên Hồng); Khu dịch vụ thương mại tại lô đất DV1 thuộc Dự án khu đô thị mới Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc)…

Ông Ngô Tùng Sơn - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - cho hay: “Cùng với việc tập trung đấu giá đất ở và đất các dự án đã được UBND tỉnh giao, Trung tâm tích cực chia sẻ thông tin và phối hợp chặt chẽ với Thuế tỉnh triển khai thu tiền sử dụng, tiền thuê đất, bổ sung vào ngân sách”.

Trong khi đó, Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn cũng đang dồn lực cho mục tiêu tăng thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu bằng cách đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các hồ sơ, thủ tục hải quan, đảm bảo thông quan hàng hóa nhanh nhất.

Ông Đặng Ngọc Bình - Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn - thông tin: Chúng tôi thường xuyên giữ liên lạc, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên phạm vi toàn tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp có doanh thu và nộp ngân sách lớn, từ đó có những giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Qua đây, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan và đóng góp nhiều hơn cho ngân sách.