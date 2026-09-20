Tập trung thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

Tuy nhiên, tỉnh vẫn đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực chất lượng cao ở một số ngành kỹ thuật, công nghệ mới; kỹ năng số, ngoại ngữ và khả năng hội nhập quốc tế của một bộ phận cán bộ, người lao động còn hạn chế. Vì vậy, thu hút và trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là một trong những khâu đột phá chiến lược, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ.

Y tế là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi cao về trình độ chuyên môn và thời gian đào tạo. Thiếu nhân lực chất lượng cao là một trong những thách thức đối với Phú Thọ trong quá trình xây dựng trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực. Trước yêu cầu đó, ngày 25/11/2025, HĐND tỉnh Phú Thọ ban hành Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐND quy định chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực y tế làm việc tại các cơ quan, đơn vị công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Theo nghị quyết, chính sách thu hút sau tuyển dụng hỗ trợ một lần 1 tỷ đồng đối với giáo sư, phó giáo sư; 500 triệu đồng đối với tiến sĩ; 300 triệu đồng đối với bác sĩ chuyên khoa II và bác sĩ nội trú; 200 triệu đồng đối với thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I. Bác sĩ y khoa thuộc các đối tượng theo quy định được hỗ trợ từ 100 triệu đồng; bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y học dự phòng được hỗ trợ từ 50-100 triệu đồng. Mức hỗ trợ tối đa 400 triệu đồng/người đối với đào tạo trong nước và 2 tỷ đồng/người đối với đào tạo ở nước ngoài.

Việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Diệu - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, cho rằng Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐND tạo thêm cơ chế thu hút bác sĩ, dược sĩ và nhân lực y tế có chuyên môn cao, đồng thời hỗ trợ đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ y tế công lập giai đoạn 2026-2030. Chính sách góp phần tập trung giải quyết tình trạng thiếu nhân lực ở một số chuyên ngành, nhất là chuyên khoa sâu và những lĩnh vực y tế còn khó tuyển, qua đó nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Tiếp nối chính sách thu hút nhân lực chuyên ngành y tế, ngày 30/6/2026, HĐND tỉnh Phú Thọ ban hành Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND quy định chính sách thu hút người có tài năng làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh giai đoạn 2026-2028.

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thu hút cao nhất 1 tỷ đồng đối với giáo sư, phó giáo sư; 500 triệu đồng đối với tiến sĩ; 200 triệu đồng đối với thạc sĩ và 100 triệu đồng đối với sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc. Đối tượng thu hút được mở rộng, không chỉ gồm giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ mà còn có sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng, chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà khoa học đầu ngành là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đáp ứng điều kiện tuyển dụng, tiếp nhận theo quy định.

Nghị quyết đồng thời xác định các lĩnh vực ưu tiên thu hút nhân lực, tập trung vào những ngành có vai trò dẫn dắt phát triển trong giai đoạn mới, như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud Computing), công nghiệp bán dẫn, thiết kế và sản xuất chip bán dẫn, an ninh mạng, công nghiệp công nghệ số, cơ khí chế tạo, năng lượng mới và năng lượng tái tạo. Đây là những lĩnh vực được tỉnh định hướng phát triển nhằm tạo lợi thế cạnh tranh và động lực tăng trưởng trong quá trình chuyển đổi số, hội nhập quốc tế.

Trường Cao đẳng nghề Sông Đà đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nguồn nhân lực, ngày 30/7/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TU về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết xác định phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách và là một trong những khâu đột phá chiến lược, có vai trò nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của tỉnh.

Theo đó, tỉnh tập trung phát triển nguồn nhân lực cho các nhóm ngành nghề trọng điểm, mũi nhọn theo định hướng phát triển; từng bước hình thành phương thức quản trị nguồn nhân lực hiện đại, minh bạch, đồng bộ, gắn với khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Giai đoạn 2026-2030, Phú Thọ đặt mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80-85%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40-45%; tỷ trọng đào tạo các ngành STEM đạt 40%. Tối thiểu 80% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn quốc gia, trong đó 20% cơ sở được đầu tư hiện đại tương đương các nước phát triển ở châu Á. Tối thiểu 70% cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 100% chương trình đào tạo các ngành, nghề trọng điểm đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. Đến năm 2030, đào tạo, bồi dưỡng 5.000 chuyên gia, kỹ sư, kỹ thuật viên, người có kiến thức, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tầm nhìn đến năm 2045, nguồn nhân lực của tỉnh có chất lượng, trí tuệ, tri thức và kỹ năng phù hợp với xu thế thời đại, đáp ứng mục tiêu xây dựng Phú Thọ trở thành một tỉnh phát triển trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc và cả nước.