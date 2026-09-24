Người dân xã Phú Xuyên tập trung thu hoạch thủy sản, phòng ngừa thiệt hại do thiên tai gây ra. Ảnh: PV

Xã Phú Xuyên có diện tích tự nhiên 60,2km2, đặc thù địa bàn rộng với nhiều vùng ao hồ, mặt nước trũng thấp thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản. Từ những tiềm năng, lợi thế đó, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình sản xuất, khuyến khích người dân đầu tư nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đến thời điểm này, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của xã đạt 654 ha. Trong đó, nuôi thâm canh là 546 ha còn lại là nuôi bán thâm canh. Đối tượng nuôi chủ yếu là cá chép, trắm cỏ, cá mè, cá rô phi và một số loài cá khác. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết cực đoan, có thể xảy ra mưa lớn, bão, lũ, người dân đang tập trung thu hoạch thu hoạch thủy sản cung ứng ra thị trường.

Thủy sản nuôi đủ kích cỡ thương phẩm ở xã Phú Xuyên được thu hoạch kịp thời để cung ứng ra thị trường. Ảnh: PV

Tại các vùng nuôi trồng thủy sản, khi đối tượng nuôi đã đạt kích cỡ, trọng lượng, công tác thu hoạch được thực hiện nhanh chóng đảm bảo hiệu quả sản xuất và giá trị kinh tế. Theo ước tính của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Xuyên, đợt thu hoạch thủy sản lần này đã góp phần nâng tổng sản lượng nuôi trồng 9 tháng đạt khoảng hơn 2.730 tấn.

Sau khi thu hoạch, thủy sản được các thương lái đến tận hồ thu mua, tạo thuận lợi cho người dân tái đầu tư sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế. Ảnh: PV

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Kiều Anh (cán bộ khuyến nông, thuộc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Xuyên) cho biết, theo khung lịch thời vụ năm 2026, thời gian nuôi sẽ kết thúc trước ngày 30 tháng 9. Hiện nay, người dân đang tập trung thu hoạch thủy sản đã đạt kích cỡ thương phẩm, phòng ngừa thiệt hại do thiên tai gây ra.

“Địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền người dân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, cảnh báo mưa lũ để có phương án phòng ngừa kịp thời, bảo vệ an toàn hồ nuôi. Đối với thủy sản chưa đạt kích cỡ thương phẩm, tiếp tục nuôi qua mùa mưa lũ, mọi người cần chủ động gia cố bờ ao, khắc phục ngay những vị trí xung yếu, đảm bảo tiêu thoát nước, sử dụng lưới vây quanh ao và áp dụng các biện pháp kỹ thuật, xử lý môi trường hiệu quả”, bà Nguyễn Thị Kiều Anh thông tin.