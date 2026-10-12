Tập trung thu hoạch lúa đã chín, ứng phó kịp thời đợt di trú của rầy nâu

Phun thuốc bảo vệ thực vật phòng, trừ sâu bệnh hại lúa. (Ảnh: ANH THƯ)

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, trong tuần này, các đối tượng sinh vật hại như chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân, cùng các bệnh khô vằn, bạc lá và lem lép hạt sẽ tiếp tục gây hại trên lúa mùa trà muộn tại các tỉnh phía bắc và Bắc Trung Bộ. Tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, sâu đục thân, bệnh đạo ôn cổ bông, đen lép hạt tiếp tục gây hại trên các diện tích lúa hè thu; trong khi đó, bọ trĩ, ốc bươu vàng và chuột sẽ gây hại trên lúa mùa mới gieo.

Riêng tại các tỉnh phía nam, rầy nâu sẽ có đợt di trú đến khoảng ngày 14/10; bệnh đạo ôn lá, bạc lá có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện mưa ẩm, đồng thời ốc bươu vàng cũng gia tăng trên lúa mới xuống giống.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sinh vật hại gây ra, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lớn, lũ và triều cường; chủ động vận hành hệ thống tiêu thoát nước, bảo vệ an toàn diện tích lúa chưa thu hoạch và mới gieo sạ.

Cùng với đó, tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa chín nhằm hạn chế tổn thất do mưa lũ; bố trí xuống giống phù hợp với nguồn nước, lịch thời vụ và diễn biến rầy di trú. Các cơ quan chuyên môn cần tăng cường điều tra, dự tính, dự báo, phòng trừ kịp thời các đối tượng sinh vật gây hại chính theo nguyên tắc quản lý tổng hợp (IPM).

Về các biện pháp cụ thể cho từng vùng, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật lưu ý, đối với khu vực các tỉnh phía bắc, cần tập trung thu hoạch dứt điểm lúa mùa đã chín; kiểm tra, phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng, chuột, sâu đục thân và bệnh hại cuối vụ trên trà lúa muộn. Khẩn trương giải phóng đất, chuẩn bị gieo trồng cây vụ đông đúng thời vụ.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, Cục khuyến cáo nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh thu hoạch lúa hè thu và lúa mùa còn lại; chủ động tiêu úng, thu dọn tàn dư, khôi phục đồng ruộng sau mưa lớn và chuẩn bị đất cho sản xuất vụ đông. Tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đẩy nhanh thu hoạch lúa hè thu đã chín; chăm sóc, bảo vệ lúa mùa, chú ý bệnh đạo ôn, sâu đục thân, rầy, chuột và ốc bươu vàng; chủ động tiêu nước tại các vùng trũng thấp.

Khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, khẩn trương thu hoạch lúa hè thu, thu đông đã chín; kiểm tra, khắc phục diện tích bị ngập úng, chết giống; theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ, triều cường và rầy di trú để bố trí xuống giống an toàn; phòng trừ bệnh đạo ôn, bạc lá, sâu cuốn lá nhỏ và ốc bươu vàng. Đồng thời, chủ động rà soát kế hoạch, lịch xuống giống vụ đông xuân 2026-2027 phù hợp với điều kiện nguồn nước và thời tiết.