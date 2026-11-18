Bộ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn chia sẻ với đội ngũ nhà giáo về những khó khăn khi một số chế độ, chính sách chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Ảnh: Bộ GDĐT

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoàng Minh Sơn vừa có thư chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 gửi các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động ngành Giáo dục.

Trong thư nhắc đến bối cảnh Ngày 20.11 năm nay, toàn ngành Giáo dục đang nỗ lực đổi mới sâu sắc, triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị với quyết tâm cao, từng bước tạo nên những chuyển biến tích cực, thực chất. Mỗi bước đưa chủ trương vào thực tiễn, mỗi thành quả được tạo ra đều cần thời gian, công sức, trí tuệ và đồng lòng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ở các cấp học, trình độ đào tạo trên mọi miền đất nước.

"Tôi trân trọng ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực, đóng góp ấy, đặc biệt là sự bền bỉ của các thầy cô đang công tác ở những nơi còn nhiều khó khăn" - Bộ trưởng viết.

Theo Bộ trưởng, cùng với những đổi mới, thầy cô đang đối diện với nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống, trong đó có những vấn đề cần sự chung tay của nhà trường, gia đình và xã hội.

Chia sẻ với thầy cô về những khó khăn khi một số chế độ, chính sách chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời, với trách nhiệm của người đứng đầu ngành, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cam kết: "Sẽ tập trung tháo gỡ những vướng mắc về chế độ, chính sách; đổi mới phương thức quản lý và phối hợp với các cơ quan, địa phương từng bước giải quyết căn cơ những bất cập đang gây áp lực không đáng có cho nhà giáo".

Bộ trưởng nhấn mạnh: "Tôi tin tưởng vào trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu nghề của đội ngũ nhà giáo Việt Nam. Với tinh thần “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, chúng ta cùng hướng tới sự tiến bộ của người học, chất lượng giáo dục ngày càng cao và những chuyển biến thiết thực trong điều kiện làm việc, đời sống của thầy cô. Đó cũng là cách để truyền thống tôn sư trọng đạo được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống hôm nay".