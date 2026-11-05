Tập trung tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả thực hiện nghị quyết

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Bình Thành báo cáo kết quả triển khai 3 nghị quyết của HĐND tỉnh về phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND xã Bình Thành báo cáo việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã còn gặp khó khăn trong hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia. Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết; diện tích chè đạt chuẩn VietGAP, có mã số vùng trồng còn thấp. Nguồn vốn đối ứng của các hợp tác xã, hộ dân hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, ứng dụng công nghệ cao.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đề nghị địa phương làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các nghị quyết.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Lộc ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của địa phương trong triển khai nhiệm vụ; đồng thời đánh giá cao việc thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể.

Đồng chí đề nghị xã xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, phân công rõ trách nhiệm, xác định tiến độ và thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, định kỳ hằng tuần đánh giá kết quả, kịp thời báo cáo để được hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh đó, xã cần phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung nguồn lực, đề ra giải pháp phù hợp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026 đã đề ra.