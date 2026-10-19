Tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng các dự án

Qua đó, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung phối hợp xử lý dứt điểm những tồn tại, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, bảo đảm tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư năm 2026.

Quang cảnh Hội nghị.

Các dự án gồm: Dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ, kết nối với Quốc lộ 6; Dự án kết nối giao thông và thủy lợi tỉnh Hòa Bình (cũ) với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc; Dự án đường nối từ đường QH8 với đường An Dương Vương, thành phố Hòa Bình (cũ). Đây là những công trình hạ tầng có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối khu vực và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, đối với dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ (cũ), kết nối với Quốc lộ 6, tuyến đường có chiều dài khoảng 4,36 km, tổng diện tích thu hồi đất khoảng 21,7 ha, ảnh hưởng đến 340 hộ gia đình. Đến nay, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã chi trả tiền bồi thường cho 261 hộ, diện tích mặt bằng được bàn giao đạt 18,2 ha, tương ứng khoảng 3,56 km tuyến đường.

Mặc dù đạt được một số kết quả, dự án vẫn còn những vị trí chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng do vướng mắc trong quá trình xác định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Việc phối hợp xác minh nguồn gốc đất, tài sản trên đất và hoàn thiện các thủ tục liên quan cần tiếp tục được đẩy nhanh. Bên cạnh đó, hoạt động khai thác, vận chuyển đất đắp và nguồn cung vật liệu xây dựng cũng tác động đến tiến độ thi công, đòi hỏi các đơn vị liên quan có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Đối với Dự án kết nối giao thông và thủy lợi tỉnh Hòa Bình (cũ) với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc có diện tích giải phóng mặt bằng đạt 8,92/76,7ha, tương đương 11,72%. Giá trị giải ngân vốn đến nay là 70,170 tỷ đồng, đạt 15,8%. Nhiều trường hợp chưa hoàn tất chi trả bồi thường, xác minh nguồn gốc đất, tài sản và điều kiện bồi thường.

Đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị.

Đối với dự án đường nối từ đường QH8 với đường An Dương Vương, tổng chiều dài tuyến khoảng 2,023 km, đến nay đã bàn giao mặt bằng khoảng 1,8 km, còn khoảng 200 m chưa được bàn giao. Công tác hoàn thiện phương án bồi thường đối với các hộ dân còn lại cần được tập trung thực hiện để sớm có mặt bằng phục vụ thi công. Giá trị xây lắp của dự án hiện đạt 24,3% giá trị hợp đồng, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ đặt ra.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương và đơn vị thực hiện dự án đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường do diện tích đất có sự chồng lấn với phạm vi thực hiện dự án khác; hồ sơ xác minh nguồn gốc đất, thời điểm hình thành tài sản và điều kiện bồi thường chưa hoàn thiện. Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng tăng cao cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và tiến độ thi công của các nhà thầu...

Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình Bùi Ngọc Tâm đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể. Trong đó, UBND phường Hòa Bình cần sớm ban hành thông báo thu hồi đất đối với đoạn tuyến từ Km0+000 đến Km0+220; phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng. Các địa phương cần khẩn trương hoàn thành việc xác minh nguồn gốc đất, thời điểm tạo lập tài sản; đẩy nhanh công tác kiểm đếm, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Mục tiêu là sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trước ngày 10/11/2026, tạo điều kiện để các nhà thầu tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn trong năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp giải quyết các tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở rà soát cụ thể từng trường hợp, các đơn vị phải làm rõ nguyên nhân chậm trễ, xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, không để những vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án.

Trong quá trình thực hiện phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu tiến độ công trình. Các địa phương cần chủ động phối hợp xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, cần kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu chủ động xây dựng kế hoạch thi công phù hợp với điều kiện thực tế; huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục đã có mặt bằng. Trong quá trình thi công, các đơn vị phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; đồng thời tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương nhằm xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.