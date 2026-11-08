Tập trung tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài

Toàn tỉnh Phú Thọ hiện có 151 dự án gặp khó khăn, vướng mắc. Ảnh minh họa: N.Lộc

77/151 dự án đã có kết quả xử lý

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tính đến ngày 31/10/2026, có 77/151 dự án đã có kết quả xử lý. Trong đó, 30 dự án đã chấm dứt hoạt động; 20 dự án đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư; 13 dự án được phép tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài; 1 dự án đang chờ bản án; 1 dự án vướng mắc về đất quốc phòng; 1 dự án chưa có kết luận thanh tra; 3 dự án sử dụng vốn đầu tư công; 8 dự án chậm tiến độ, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng…

Việc xác định dự án chậm tiến độ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 96/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Trên cơ sở đó, tỉnh Phú Thọ cũng ban hành Kế hoạch số 311/KH-UBND của UBND tỉnh, trong đó xác định 151 dự án gặp khó khăn, vướng mắc, được chia thành 4 nhóm chính: Nhóm 50 dự án đã được tháo gỡ; nhóm 26 dự án được Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho chủ trương tháo gỡ; nhóm 13 dự án đề xuất áp dụng Nghị quyết số 29/2026/QH16; nhóm 62 dự án cần tiếp tục rà soát, đề xuất phương án tháo gỡ.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 521/TB-VPCP ngày 08/10/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng.

Thông báo nêu rõ: Các dự án tồn đọng, kéo dài thường liên quan tới hệ thống pháp luật thay đổi qua nhiều thời kỳ khác nhau và nhiều lĩnh vực: đất đai, đầu tư, quy hoạch, tài chính.., dẫn đến việc xác định căn cứ pháp lý tháo gỡ gặp rất nhiều vướng mắc, rủi ro pháp lý cao.

Thông báo cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát kỹ các dự án, không để xảy ra trường hợp còn dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài nhưng không được tổng hợp, xem xét xử lý, tháo gỡ.

Đồng thời, tập trung rà soát toàn diện nội dung vi phạm của các dự án đã được chỉ ra trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, không bỏ sót, bỏ lọt vi phạm, nhất là các dự án sử dụng đất có vi phạm liên quan đến việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá đất, tính giá đất, xác định giá đất để giao đất, cho thuê đất,... bảo đảm không thất thoát, lãng phí.

Cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu trong tháo gỡ khó khăn cho từng dự án

Liên quan đến vấn đề này, tại cuộc hội nghị chuyên đề về tiến độ, kết quả xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài diễn ra mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương nêu cao quyết tâm, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực chất, qua đó tạo thêm động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.

Với dự án thuộc nhóm chờ bản án, Sở Công Thương và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, theo nhiệm vụ được phân công, làm rõ nội dung phải thực hiện theo phán quyết của Tòa án và những nội dung của dự án không bị ảnh hưởng bởi bản án, làm cơ sở đề xuất phương án tháo gỡ. Cần xác định cụ thể phạm vi tác động của bản án đối với nhà đầu tư, tổ chức kinh tế và việc triển khai dự án; tránh để dự án tiếp tục gặp khó khăn, vướng mắc trong trường hợp bản án chỉ liên quan đến cá nhân, không liên quan đến nhà đầu tư, tổ chức kinh tế hoặc việc thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong việc trực tiếp tham gia tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Ảnh: Bích Huệ

Đối với các dự án chuyển sang áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì đối với Dự án Khu nhà ở Đông Hưng; Sở Xây dựng chủ trì đối với Dự án Chợ và Trung tâm thương mại Tích Sơn. Các cơ quan thực hiện rà soát theo đúng trình tự đã quy định trong kế hoạch của UBND tỉnh, làm cơ sở xem xét áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 29.

Liên quan đến 13 dự án xin ý kiến Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành các nội dung theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã được UBND tỉnh giao. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, lập báo cáo, tờ trình xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/11/2026.

Đối với 14 dự án còn lại, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành báo cáo, tờ trình đối với các dự án đủ điều kiện áp dụng Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội; đồng thời đề xuất phương án xử lý đối với các trường hợp không đủ điều kiện.